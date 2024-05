El Diluvi s’acomiada dels escenaris a casa hui, amb un concert a Castalla

El Diluvi s’acomiada temporalment dels escenaris i, després de diversos concerts des de la tardor, han volgut que les últimes cançons en directe siguen a casa. En concret a Castalla, esta nit, en el que ja havien avançat que serà una actuació molt especial.

Este concert s’inclou en la programació de les festes de San Isidro del municipi, al qual està arrelada part de la formació.

Una dècada i sis discos publicats després, el grup afirma que s’agafa «una parada temporal» més per motius personals que per esgotament musical, com han afirmat en diverses entrevistes a Levante-EMV.

Quan van fer l’anunci, la formació va dir que és una «parada temporal», tot i que sense data de tornada. Des d’aleshores han donat diverses sorpreses als seus seguidors, sent «El caminant» l’última cançó publicada que servix, a més, com a missatge final que resumix la seua trajectòria.

Una mescla d’alegria i tristesa.

Sobre esta nit, Flora Sempere —la cantant del Diluvi—, ha avançat en xarxes socials que a Castalla possaran fi «a este capítol, amb molta estima, amb il·lusió i amb una mescla d’alegria i tristesa. Però sabem que ens acompanyareu i ens donareu el caliu i la força per gaudir-ho al màxim».

Amb el seu so inconfusible de folk, mestissatge i ritmes mediterranis, El Diluvi ha creat himnes alegres, reivindicatius i feministes com «Junteu-vos», «I tu, sols tu», «Alegria» o «No hi ha ningú (que balle com tu)».