Terra de Muixerangues: Sueca ompli el cel de roig

La Muixeranga de Sueca es va recuperar el 2005, la seua primera actuació va tindre lloc la Nit de Nadal del mateix any a la plaça de l’Ajuntament. A aquest lloc és on se celebrarà la trobada, dinou anys després, el pròxim 25 de maig.

A Sueca, a juny de 2006 es va celebrar el II Aplec de Muixerangues del País Valencià amb els Negrets de l’Alcúdia, la Muixeranga d’Algemesí, la Nova Muixeranga d’Algemesí i la colla suecana que s’iniciava així per la porta gran. Més tard, per celebrar el seu 10é aniversari, s’arrimaren al mes d’octubre diferents colles: la Muixeranga de València, la Muixeranga d’Alacant, la Conlloga de Castelló, la Muixeranga de Cullera i la Muixeranga La Torrentina.

A maig de 2020 estava tot preparat per a la celebració del 15é aniversari, però malauradament es va cancel·lar com tantes altres coses.

La colla amfitriona passa ara per un bon moment amb la incorporació de persones nouvingudes joves amb energia, ganes de passar-ho bé i de transmetre les tradicions valencianes. És per això, que no han volgut esperar fins a l’any vinent, quan celebraran el 20é aniversari, per a tornar a organitzar una trobada.

Per altra banda, la Muixeranga de Xàtiva naix en el 2016 amb l'objectiu de promoure la cultura popular de la ciutat. La figura més emblemàtica de la colla és el “Felipet”, la qual simbolitza a Felip V cap per avall, tal com encara es pot visitar al museu xativí de l’Almodí. Així, el remat de la figura és un alçador/alçadora amb els peus enlaire i el cap recolzat als caps de baix.

A més, com ens conta Ferran Llopis: “Busquem difondre la cultura muixeranguera per tota la població fent tallers als diferents centres educatius de Xàtiva. En aquests volem mostrar a la ciutadania tot el que envolta al món muixeranguer, des del seu ric lèxic i vocabulari fins als elements més característics que podem trobar quan es fa muixeranga. Tot, des d’una perspectiva lúdica i adaptada als diferents nivells educatius”.

La Muixeranga de Xàtiva celebra cada any una trobada de muixerangues, per a poder compartir amb altres colles el fet muixeranguer, i han actuat no sols arreu del País Valencià, sinó també fora de les nostres fronteres com a Barcelona i Terrassa.

Muixeranga La Socarrà de Xàtiva. / Rafa Aguado

La segona colla, la Muixeranga de Cullera, va estar fundada l’any 2011. La seua primera actuació va ser a les Festes Majors de Cullera a l’abril del mateix any. L’octubre de 2017 van organitzar la seua primera trobada de muixerangues. Com la seua presidenta Alícia Adam ens explica, van sorgir per a donar a conéixer el món muixeranguer a la seua ciutat i per l’estima cap a tot allò que l’envolta, com la cultura, la música i les festes. Sols cal veure el seu lema: “Fem pinya i comboi”.

Muixeranga de Cullera / Levante-EMV

Les tres colles realitzen figures de 4 alçades, però potser ens donen una sorpresa a la trobada. Totes tres van amb camisa roja, encara que la Socarrà porta pantalons negres i els de la Ribera són blancs.

Cercavila per la casa de Joan Fuster fins l'Ajuntament

L’acte començarà a les 11 h amb una cercavila des de la plaça de Sant Pere, passant com no podia ser d’altra manera per casa Joan Fuster, fins a arribar a la plaça de l’Ajuntament, on les colles muntaran per torns tres figures cadascuna, per acabar, com és tradicional amb pilars conjunts de comiat.

Però la festa no acabarà ací, ja que a l’esplanada del Casal Jove continuarà la celebració amb un dinar de germanor i les actuacions de Bataina, Toni de l’Hostal, PD Pau Masó i tallers per als més menuts.

Les colles convidades rebran una escultura de record d’aquest dia, realitzada a mà i dissenyada especialment per a l’ocasió per l’artista suecana Emi Carlos. L’escultura porta com a títol: “Tocant el cel de Sueca” i està feta amb fang, pintada amb engobes i coberta transparent i ha passat tres vegades pel forn. Tota una obra d’art. Vos esperem!