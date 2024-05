Deu edicions fomentant la creació musical didàctica per a les societats musicals

Un país xicotet i extraordinàriament bell d'Àfrica pres d'una maledicció, una infusió alliberadora i un explorador buscant una planta misteriosa. Deesses, paratges inimaginables, màgia i aventura. Eixe relat màgic està en Artemísia, l'obra que va guanyar l'última edició del Concurs de Composició Didàctica de la Província d'Alacant per a Banda de Música.

Creada per Xavier Ferrer i Garrigues, la peça és un intermedi descriptiu per a ser interpretat per banda juvenil i alumnat d'educació primària, idònia per a la realització de concerts didàctics. Eixe és l'esperit d'esta iniciativa creada per la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana convoca i que compta amb el suport de la Diputació d'Alacant.

Enguany el concurs arriba a la seua desena edició, mantenint les bases que l'han fet popular a l'última dècada. Tot i estar convocat juntament amb la Diputació d'Alacant, poden participar tots els compositors i les compositores que ho desitgen, amb independència de la seua província de residència.

S'estableix un primer premi dotat amb 3.000 euros i un premi accèssit dotat amb 1.000 euros, concedits amb l'ajuda de la Diputació d'Alacant. El passat any, este accèssit va ser per a L'aventura del Doctor Balmis, obra creada per l'autor Josep Domenec Cano Gracià.

Interpretació i publicació

Amb la finalitat de promoure la difusió de les obres guardonades, cal destacar que l'autor o autora de l'obra guanyadora autoritzarà les bandes juvenils de les societats musicals a interpretar la seua composició en el marc del pròxim Festival Música i Família organitzat per la FSMCV. Precisament, la present edició d'este festival tindrà lloc a Cocentaina el pròxim divendres, 31 de maig, per fer visible el treball que es realitza en les classes de música dels col·legis i en les bandes juvenils i d'educands de les agrupacions federades a Alacant.

A més, les obres guanyadores del concurs s'editaran amb el segell editorial FSMCV Edicions per a la seua major difusió i divulgació dins del col·lectiu. Les partitures guanyadores de les darreres edicions es poden adquirir a la tenda en línia de la Federació, en format físic i digital.

Entregues fins al 2 d'octubre

La recepció de les obres de la present edició finalitzarà el 2 d'octubre. Les peces s'han de remetre per correu postal o presentar-se en mà en les oficines de la FSMCV, a l'Alqueria Julià-Casa de la Música, situada en València.