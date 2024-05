Visites i respecte

L’Acadèmia Valenciana de la Llengua actualitza cada mes els dos repositoris lingüístics: el Diccionari Normatiu Valencià (DNV) i el Portal Terminològic Valencià (Porterval). Com poden imaginar, les actualitzacions del Diccionari, més que no afegits —que se’n fan, «tractorada» és l’últim— són millores en les definicions i els exemples o accepcions noves d’un terme ja incorporat. En canvi, el Portal Terminològic incorpora veus d’especialitat a mida que anem estudiant un àmbit en concret: el còmic, la lingüística o les muixerangues i, sobretot ,para atenció als termes nous que encunya l’actualitat des de ‘guerra judicial’ i ‘guerra jurídica’ per a lawfare a ‘necroturisme’ o ‘turisme de cementeris’ que és un «turisme consistent a visitar cementeris, catacumbes i criptes, bé pel seu valor artístic, històric o espiritual, bé perquè hi ha alguna persona cèlebre soterrada».

La mort té un atractiu morbós. ¿Quanta gent està subscrita a canals de Whatsapp o Telegram on informen de les defuncions al poble?, ¿qui no es deté a llegir una esquela? A més del record agredolç de les persones que estimem i ja no tenim, la visita a un cementeri ens parla de qui fórem, dels cognoms del nostre poble, de les malalties que s’enduien els albats, de l’esperança de vida de generacions... de l’ostentació de la riquesa en els panteons i de la dignitat en la pobresa en tombes repintades en la terra, com si rics o pobres no estigueren igual de morts!

M’agrada visitar cementeris, ho confesse. He buscat la tomba de Borges, enigmàtica com la seua escriptura; la d’Andersen, en mig d’un jardí on una parella de nóvios es feia fotos; però les que més m’agraden són les anònimes per a mi. Gent que morí entre llàgrimes d’algú que gravà en la pedra uns noms i unes circumstàncies que hui llegim amb curiositat i respecte.

Crec que eixa és la clau i la diferència amb el ‘tanatoturisme’ o ‘turisme negre’ el «turisme consistent a visitar llocs relacionats amb el dolor, la mort o la tragèdia, com ara camps de concentració, presons famoses o indrets on s’han produït grans catàstrofes». ¿Com preservar la dignitat de qui va morir amb tanta ignomínia? Mentre les famílies reclamen encara recuperar les restes d’assassinats a Paterna, m’arriba un anunci d’un viatge a Cracòvia i Auschwitz, com si visitar una ciutat i un camp d’extermini foren la mateixa cosa. Com és de fàcil banalitzar el mal!