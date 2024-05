L’obra valenciana «L’arbre del Teneré», premiada en el festival de titelles de Sèrbia

El teatre de titelles valencià està de celebració, ja que l'espectacle "L'arbre del Teneré", de la companyia La Negra, ha aconseguit una espiga daurada a la Millor Identitat Visual en el Festival Golden Sparke de Sèrbia. Esta cita, que se celebra cada primavera a la ciutat de Kragujevac des de fa 25 anys, s'ha convertit en un punt de trobada i referència per als titellers de tot el món. Durant este temps, este certamen ha acollit més de 300 espectacles, ha premiat a nombroses companyies i artistes i ha traslladat al carrer la passió per les titelles per a que el públic, independentment de l'edat, disfrute d'este art.

En esta edició, que es va celebrar en els darrers dies, la companyia valenciana ha aconseguit un dels guardons més importants, el qual premia el magnífic treball escenogràfic de l'obra -a càrrec de les artistes Inés Muñoz i Mar Vicens-, i s'uneix a l'extensa col·lecció de reconeixements que fins a l'actualitat ha aconseguit este treball escrit i dirigit per Toni Agustí. A més, l'obra va ser inclosa fa un any en el prestigiós Programa.cat, que està considerat com l'Estrella Michelín de les arts escèniques.

"L'arbre del Terené" es va representar en octubre de 2022 en el Centre Dramàtic Nacional, considerat el lloc més important del país dins de l'àmbit de la dramatúrgia. L'obra naix d'un treball d'investigació dins del programa Graners de Creació i, a més, va ser estrenada en febrer d'eixe mateix any en la Fira Europea d'Arts Escèniques per a la Infància (FETEN). Interpretada per Inés Muñoz i Nelo Sebastiá, l'obra convida a realitzat una mirada calmada i detinguda sobre la natura a través de la història real d'una acàcia solitària que es trobava en la profunditat del desert del Sàhara. Este arbre va ser considerat durant molt de temps l'arbre més aïllat i solitari del planeta. Així, on abans hi havia vegetació, animals i aigua sols queda la immensitat del desert. L'arbre va permanèixer allí durant dècades recibint a les caravanes mitjançant la nit i oferia ombra als caminants extassiats. Era respetat i venerat fins que en 1974 un conductor es va estrellar contra ell acabant amb la seua vida.

El muntatge proposa un joc de llums i ombres que, junt a la manipulació de les branques, fulles seques i tot tipus de reliquies obtingudes de la natura, crea una història commovedora, capaç de construir des de la senzillesa tot un imaginari pel qual desfilen temes universals com la supervivència, el futur, la memòria o la trascendència després de la mort.

Espectacles per a joves

La Negra sempre ha apostat per espectacles per a la infància i la joventut mitjançant l'ús d'un llenguatge poètic i visual i una proposta escènica contemporània basada en l'experimentació i la reflexió. Set anys després de la seua formació, la companyia s'ha consolidat com un referent nacional en el teatre de manipulació i objectes dirigit al públic familiar.