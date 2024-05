Lo somni, el poema precursor de la Renaixença valenciana

El 30 d'abril de 1831 l’intel·lectual i polític Vicent Salvà, des de París estant, remetia a la seua dona, Pepa Mallén, que aleshores residia a Londres, una carta en la qual incloïa la còpia manuscrita d’un poema, un “juguete valenciano”, amb el títol de Lo somni. L’original, que porta data de l’1 de maig, estava en possessió de la destinatària del poema, la «valenciana garrida», la «donçella polida» Vicenta Bertran de Lis Ribes, alumna de Salvà a París i filla del polític liberal i empresari Vicente Bertran de Lis Tomàs i Vicenta Ribes, exiliats a París. El poema formava part de l’àlbum poètic dedicat a la jove Vicenta i va romandre inèdit fins ben entrat el segle XX. Ben poc imaginaven tant l’autor com la seua destinatària que Lo somni seria considerat cent cinquanta anys després com un dels primers poemes precursors de la Renaixença valenciana.

Lo somni. Página 2 / Levante-emv

«Llunt dels seus y de sa terra»

El poema està format per 130 versos, en el qual s’empren diversos tipus d’estrofes, especialment el romanç octosíl·lab, «on des d’una visió bucòlica —més neoclàssica d’arrel il·lustrada que romàntica— pretén reviure un passat gloriós i un elogi de la llibertat perduda arran de la invasió de les tropes franceses del duc d’Angulema en 1823», segons afirma Germán Ramírez Aledón, especialista en la seua obra. Tot i que d’escassa qualitat literària, s’ajusta al seu objectiu, mostrar-nos la seua situació personal com a exiliat a París, on havia arribat ja feia un any, separat de la seua família que s’havia quedat a Londres ocupant-se de la liquidació de la llibreria, oferir-nos un cant a favor de la concòrdia i en contra de les guerres i, sobretot, homenatjar a la donzella Vicenta, filla de l’amic i correligionari, aportant un poema al seu àlbum personal on també havien escrit personatges com Francisco Martínez de la Rosa o Ángel de Saavedra (des de 1834, duc de Rivas).

Les edicions de Lo somni

El poema veié la llum per primera vegada en ser publicat a l'Almanaque de Las Provincias para 1940, per part d’Arturo Vicente Salvà Cuñat, besnet de l’autor, que tenia accés a l’arxiu personal de Vicent Salvà, que contenia la seua correspondència. Posteriorment, el 1974, Manuel Sanchis Guarner va reproduir uns fragments en el text de la conferència “Las dos vertientes, restauradora y progresista, de la ‘Renaixença’ valenciana”, publicada en l’obra Siete Temas sobre Historia contemporánea del País Valenciano, on afirmava que es tracta d’un poema «pre-renaixentista […] molt interessant» i d’enorme interés des del punt de vista històric i sociolingüístic, i en destacava el fet que fos publicat dos anys abans que el poema Oda a la pàtria, de Benaventura Carles Aribau, considerat pels estudiosos com «la fita inicial de la Renaixença». Posteriorment, Vicent Simbor Roig va publicar el 1980 el poema complet dins del llibre Els orígens de la Renaixença valenciana, on afirmava que «tenia l’atractiu i la importància de ser el primer poema renaixentista publicat als Països Catalans».

Salvá / Levante-emv

Com podem observar, el poema tingué una nul·la difusió durant més de cent anys i, posteriorment, únicament fou conegut en els cercles acadèmics, motiu pel qual tingué una escassa repercussió entre els poetes valencians contemporanis. No obstant això, el poema posseeix un elevat valor simbòlic, tant per la data primerenca de l’escriptura, com per la significació de l’autor i per haver estat elaborat des de l’exili.

L’edició actual de Lo somni

Amb una edició privada, que conté el facsímil del poema, és la manera d’homenatjar Vicent Salvà de Germán Ramírez Aledón, investigador i historiador, especialista en la història d’Espanya del segle XIX, del liberalisme espanyol en l’exili i autor de nombroses monografies sobre el període, amb l’estudi de personatges clau com ara Joaquín Lorenzo Villanueva, o sobre l’autor del poema, Vicent Salvà, de qui prepara l’edició de la totalitat de la seua correspondència.

Es tracta d’una transcripció que respecta al màxim el text primigeni, tal com es pot comprovar, perquè s’adjunta per primera vegada la imatge del poema original, amb només uns lleus canvis per seguir els criteris actuals d’edició de textos literaris antics. En l’edició ha comptat amb la valuosa revisió dels professors i filòlegs Lluís Roda i Josep D. Climent. A més a més, Ramírez, aporta un valuós estudi introductori on explica les vicissituds viscudes per aconseguir una còpia del poema original, que dissortadament està a hores d’ara il·localitzable, i contextualitza detalladament les circumstàncies de la seua creació al si del cercle d’exiliats liberals valencians i espanyols a la ciutat de París, que fugien de la persecució i repressió absolutista. Gràcies a les seues investigacions i a l’estudi del conjunt de la correspondència de Vicent Salvà, Germà Ramírez ha pogut confirmar el lloc concret de la creació del poema, el París de 1831, i no a Londres, on Sanchis Guarner i Simbor el localitzaven erròniament en els seus estudis.

A més a més, l’edició té un interés bibliòfil innegable: elaborada amb un delicat disseny de Toni Espinós i imprés a la Impremta Botella de Xàbia amb paper Shiro Maiz 120 gr, només s’ha fet una tirada de 150 exemplars numerats a mà, i s’ha fet coincidir amb els 550 anys del naixement de la impremta valenciana i el dos-cents aniversari de l’obertura a Londres de la llibreria regentada per Salvà, la Spanish and Classical Library, situada al 124 de Regent Street. A més, l’edició ha comptat amb desenes de subscriptors que han donat suport a la iniciativa, tot i que els responsables estudien la publicació d’una edició venal atés l’interés despertat entre els estudiosos de la literatura en valencià. Una manera ben valuosa de recuperar el nostre patrimoni literari amagat i d’oferir-lo a la societat valenciana actual.