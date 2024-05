Matthias Höfs realitza amb l’Ensemble de la OV un viatge musical del barroc a l’actualitat

El prestigiós trompeta Matthias Höfs, líder d’un dels ensembles de metalls amb major projecció mundial com és German Brass, pujarà hui divendres a l’escenari de la Sala Iturbi, a les 19.30 hores i en concert extraordinari, amb l’Ensemble de Metalls de l’Orquestra de València. D’esta manera, el públic podrà escoltar un programa molt rítmic i colorista, que viatjarà musicalment des del barroc fins a l’actualitat.

El director del Palau, Vicente Llimerá, ha destacat respecte a este concert que «té l’al·licient de gaudir a la Sala Iturbi d’un programa que sorprendrà pel seu format basat en innovadors arranjaments per a vent d’obres mestres de diverses èpoques i estils, interpretat per un ensemble de metalls de gran qualitat format per professores i professors de l’Orquestra de València, i, a més, al costat d’una llegenda de la trompeta com és Matthias Höfs, que debuta amb nosaltres».

Matthias Höfs / ©Sibylle Zettler

La visita de Höfs a Espanya respon a la iniciativa de l’ensemble de metalls de la formació simfònica valenciana per a interpretar un format de concert habitual i reeixit en orquestres com la Nacional d’Espanya, les Filharmòniques de Berlín i Viena o la Royal Concertgebouw. Al costat de transcripcions de peces seleccionades tan emblemàtiques i conegudes de l’Oratori de Nadal de Johann Sebastian Bach; de la sonata Patètica de Beethoven o de l’obertura de La Flauta Màgica de Mozart, entre moltes altres, s’estrenarà la Fanfare for a new beginning, del trombonista Ricardo Mollá, que li va ser encarregada per la Filharmònica de Los Angeles per a celebrar el retorn a la normalitat després de la pandèmia de COVID-19. La seua estrena mundial va tindre lloc al Hollywood Bowl.

Després de realitzar els seus estudis a la Hochschule für Musik und Theater d’Hamburg i a la Karajan Academy de la Berliner Philharmoniker, Matthias Höfs, amb tan sols 18 anys va obtindre la plaça de solista de la NDR Elbphilharmonie Orchester. Paral·lelament es va convertir en membre del German Brass Ensemble amb el qual continua collint èxits a tot el món. Höfs és aclamat internacionalment pel seu virtuosisme i plaer per l’experimentació. Des del 2000 imparteix classes com a professor a la Hochschule für Musik und Theater d’Hamburg. A més de la seua àmplia activitat en qualitat de solista i músic de cambra, ha produït nombrosos CD en solitari i gravat més de vint amb German Brass. El 2016, el conjunt va ser guardonat a Alemanya amb el premi Echo Klassik.