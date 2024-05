El festival Contorsions porta a la Mutant i al Musical cinc espectacles de circ

El Teatre El Musical i l’Auditori La Mutant acolliran cinc propostes escèniques amb motiu del Festival Internacional de Circ, Contorsions, tal com ha aprovat la Junta de Govern Local a instàncies de la Regidoria d’Acció Cultura, Patrimoni i Recursos Culturals.

Este acord es va adoptar ahir, en el marc del «compromís de l’Ajuntament de facilitar i estimular l’accés de la ciutadania a la cultura en totes les seues manifestacions, i d’adequar espais apropiats per a procedir, posteriorment a la realització d’estes activitats». Així doncs, segons consta en l’expedient aprovat pel govern local, l’Ajuntament mantindrà el Festival Internacional del Circ, impulsat l’any 2018 «amb l’objectiu de potenciar l’oci cultural per a tots els públics a través d’una disciplina popular com és el circ».

La VII edició d’este festival se celebrarà entre el 13 i el 16 de juny. En este període, el Teatre El Musical acollirà tres propostes: «Cuirassa Oberta», «Llenguatges» i «Masa Madre»; mentre que La Mutant serà l’escenari de dos espectacles: «Zenit» i «Ramper, vida y muerte de un payaso». Contorsions també estarà present en la plaça del Rosari del Cabanyal i la Marina de València, amb espectacles per a tots els públics.