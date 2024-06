La Diputació de València potencia els projectes culturals intermunicipals

La Diputació de València, a través del Servici d’Assistència i Recursos Culturals (SARC), organitza el dimarts 4 de juny, a La Beneficència, la primera edició de la Jornada de Projectes Culturals Intermunicipals, la qual reunirà nombrosos representants locals de la província. La jornada tècnica busca impulsar la promoció de la cultura mancomunada.

El concepte intermunicipal implica que un mínim de cinc entitats locals coopere per a fomentar la cultura als pobles, els trets característics de la cultura valenciana i el suport a iniciatives innovadores i experimentals, compartint tant gastos com recursos de cadascun d’ells, per a benefici dels seus habitants.

La finalitat d’esta convocatòria, dirigida als ajuntaments amb població inferior a 100.000 habitants de la província de València, és la d’afavorir la cooperació municipal per a millorar l’oferta cultural i optimitzar recursos, promoure i fomentar el sector cultural valencià i augmentar la visibilitat dels municipis participants.

Vàries conferències

La jornada començarà a les 9:00 hores amb la recepció de les autoritats, amb la presentació posterior a càrrec del diputat de Cultura, Paco Teruel, i la directora del SARC, Yolanda Sifres. A les 10:00 hores serà el torn per a la primera de les conferències, baix el títol «De l’àmbit local a Europa. Xarxes intermunicipals i finançament en projectes culturals» i a càrrec de Jean-François Alberghi, especialitzat en estratègies europees i innovació social des de la temàtica rural.

Serà al migdia quan tinguen lloc un parell de taules redones sobre participació ciutadana a través de les arts escèniques o el descobriment de la cultura a través del llibre; després del dinar tindrà lloc l’última taula redona sobre el patrimoni natural i històric a través de la cultura.

S’espera més de cent participants. S’impulsa econòmicament així la creació, execució i consolidació de projectes sobre arts escèniques (teatre, circ, dansa i música), arts plàstiques, cinematografia, cultura tradicional i el foment a la lectura.

180.000 euros

El pressupost total d’esta convocatòria en 2024 és de 180.000 euros i la quantitat màxima concedida per projecte és el 75 % de la sol·licitada. S’han aprovat catorze projectes.L’històric de la iniciativa parla de 162 municipis implicats, amb una inversió de 508.000 euros.

En l’edició que està desenvolupant-se actualment, se subvencionen projectes com la marató de lectura del Camp de Túria i la Serranía, una nova edició de «Contes a la fresca» de la Vall d’Albaida, el Festival Nòdul, la campanya «Anem al teatre» o la iniciativa «Zona llibre, zona lliure».