Música per a unir als municipis: la FSMCV enceta una nova edició de la campanya d'Activitats Comarcals

Diumenge passat, a la Plaça de l'Ajuntament d'Olocau, les societats musicals de Camp de Túria tornaven a harmonitzar els seus vents per interpretar un pasdoble conjunt. Era el punt final a la Trobada de Bandes d'enguany, almenys el final estrictament musical. Després de la desfilada i el xicotet concert, els i les intèrprets s'unien al voltant d'una paella gegant.

Música, convivència i festa són alguns dels ingredients principals que les societats musicals utilitzen per formular la seua recepta a les Activitats Comarcals, la campanya anual impulsada per la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana que vertebra durant quasi la meitat de l'any els centenars de formacions del territori.

Este mateix cap de setmana, a Bicorb, la Vall d'Alba, Petrer i Altea es reprodueixen estampes similars a la del passat diumenge a Olocau. Trobades d'escoles de música, concentracions d'instruments de vent o encontres d'orquestres fomenten el sentiment comarcal, creen vincles entre municipis i ajuden a cosir als pobles. Tot al voltant de la música.

Una de les activitats de les societats musicals. / FSMCV.

Amb l'actual edició són ja 26 anys celebrant esta campanya quasi ininterrompudament –amb el parèntesi de la pandèmia–, que també inclou activitats enfocades a la formació com cursos de tècnica vocal, gal·les de premis, concerts de tot tipus i amb totes les formacions possibles d'una societat musical. En definitiva, un ampli catàleg d'iniciatives que té una premissa clara: s'organitzen de manera col·lectiva, per una xarxa supramunicipal.

Enguany se celebraran de nou al voltant de mig centenar d'accions, celebrades en altres tants municipis. Cada edició, uns 10.000 intèrprets de tota la Comunitat Valenciana s'impliquen en este projecte, a més dels alumnes dels centres educatius de la FSMCV.

«Un dels grans valors d'esta campanya és la seua transversalitat en el sentit més ampli: involucra a totes les generacions de músics, representa tota l'oferta artística, formativa i d'oci possible dins del col·lectiu i arriba a cada racó de la Comunitat Valenciana», apunta la presidenta de FSMCV, Daniela González.

Música i medi ambient

Dins d'eixe ecosistema d'iniciatives, el pròxim dissabte se celebrarà una acció que va tindre una primera edició l'any passat i que connecta música i medi ambient. 'Música a la Calderona' és el nom de la jornada que combinarà activitats musicals i orientades a la consciència ecològica, destinades sobretot als més menuts. L'activitat està organitzada per la comarca del Camp de Morvedre a l'àrea del Sant Esperit de Gilet.

Precisament xiquets i xiquetes de les societats musicals troben en esta campanya algunes de les experiències fonamentals per a la seua etapa. No es tracta només dels cursos o les trobades d'una sola jornada, sinó també de campaments musicals com el que se celebrarà a l'Alt Palància en juliol.

En total seran sis mesos d'Activitats Comarcals, des del passat març fins als últims dies d'octubre. Una nova mostra d'un col·lectiu viu i en moviment. Les activitats es poden consultar a l'agenda web de la FSMCV.