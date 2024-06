Ressenya: Un viatge a través de la mort

Títol: El meravellós llibre de la mort Autors/es: Soledad Romero i Mariona Cabassa Editorial: Litera Libros Pàgines: 53 ISBN: 9788412669060 Preu: 23€

Descomposició, putrefacció, malalties, epidèmies, dol, mort... són mots que en general ens transmeten sentiments obscurs, tristesa i foscor. Moltes vegades la mort i els seus processos encara són tabú en la societat i ningú no pensaria que es pot parlar de totes aquestes coses des d’una perspectiva lluminosa i acolorida, alhora que rigorosa. Doncs això és el que ens trobem quan obrim El meravellós llibre de la mort (LITERA, 2024).

Sota la premissa que «és tan natural morir com nàixer» i amb tot de colors vius i alegres Soledad Romero Mariño i Mariona Cabassa ens proposen un recorregut per la mort i totes les seues perspectives. El viatge comença amb la vida i el seu cicle i acaba amb una reflexió sobre què hi ha més enllà de la mort, si és que hi ha alguna cosa.

Sense caure en la frivolitat i amb una gran base científica, històrica i sociològica les autores repassen les diferents concepcions de la mort al llarg dels segles així com tots els rituals i tradicions que l’envolten, tant pel que fa als éssers humans com als animals. A més, ens expliquen tota la ciència que hi ha al darrere amb un llenguatge senzill per a tots els públics.

El meravellós llibre de la mort és un àlbum il·lustrat per a llegir i observar amb calma. Una finestra de colors que trenca tabús i posa llum sobre un moment vital tan cert com temut.

Un llibre per a mirar amb ulls curiosos que ens permeten descobrir cada vegada un detall nou en les il·lustracions o aprendre una dada interessant més que ens allunye de la por. Si l’obriu una vegada, l’obrireu dues.