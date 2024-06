"Lo Somni" de Salvà

Si mirem els manuals de la nostra literatura, el 1833 se sol datar l’inici de la renaixença, amb el poema del català Carles Aribau, una oda que porta per títol La pàtria. Tanmateix, el 1831, l’erudit i bibliòfil valencià Vicent Salvà va redactar un poema intitulat Lo somni, que tant Sanchis Guarner com Vicent Simbor consideraven un document important per entendre la pre-renaixença a València.

La diferència entre el poema d’Aribau i el de Salvà n’és una, i important: el català va donar a conèixer la seua obra a través de les premses i el valencià, per contra, va deixar el seus versos a l’àmbit del manuscrit. Aquella composició havia nascut com un poema de circumstàncies -mentre ell es trobava a París, el regalà a Vicenta Bertran de Lis Ribes- i si ens ha arribat és gràcies a una còpia que s’ha conservat a l’epistolari de Salvà, en una carta a la seua esposa, Pepa Mallén.

Ara, una edició ben particular -és una edició privada, de 150 exemplars-, de Germán Ramírez Aledón, posa a l’abast d’un grapat de lectors -almenys- les peripècies del full que conté aquells versos -no mai vist des que als anys quaranta del segle passat un descendent de Salvà publicàs un fragment-, i moltes més qüestions que són dignes de ser ressenyades com fa Ramírez i on no té poc valor el relat de la recerca dels papers de Salvà.

De fet, aquell apartat inicial esdevé ben il·lustratiu per saber com al nostre país el patrimoni cultural arriba, de vegades, a “desaparèixer” per als estudiosos -que vol dir, en realitat, per a la posteritat de la nostra cultura.

Per sort, Ramírez Aledón ha rescatat el paperet de Salvà i el dona en reproducció facsímil i així el podem conéixer íntegrament ara, quasi dos-cents anys després d’haver estat escrit per un enamorat dels llibres que arribà a posseir la biblioteca més fabulosa que s’havia arribat a aplegar en terres valencianes i que només un segle després podria ser comparada amb la de Nicolau Primitiu -patrici i model per la seua generositat a l’hora de cedir els seus volums al poble valencià.

El treball de Ramírez és acurat i té una factura elegant. Ara, però, caldria que ell mateix li done el format d’article i el publique en alguna revista valenciana perquè així, tant la seua investigació com el poema de Salvà, arriben a més lectors. Des d’ací l’anime a fer-ho i m’oferesc a publicar-li’l en alguna de les revistes a què tinc accés. És, això, també, un somni que espere veure acomplert.