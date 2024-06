«Arcángeles» y «Si esto es un hombre» triomfen en els premis de la Sala Russafa

‘Arcángeles’, la peça de Rafa Alarcón Produccions per a la conselleria de Cultura amb la col·laboració de Russafa Escènica-Festival de Tardor 2023, ha sigut guardonat amb el Premi del Públic de Sala Russafa al Millor Espectacle Valencià.

L’obra, que va passar per la programació al febrer del 2024, recorre en 80 anys i sis països diferents l’acceptació social de l’homosexualitat masculina, segons ha informat la sala en un comunicat.

La proposta ha rebut la millor valoració mitjana dels espectadors, des de l’arrencada de la temporada. Així, el públic ha valorat totes les propostes escèniques, després de cada representació, amb l’exclusió de les produccions de Arden, la companyia fundadora i gestora del centre cultural.

‘Si esto es un hombre’, de la formació gallega Cámara Negra, ha sigut escollida com a Millor Espectacle Nacional. Sala Russafa va acollir al novembre l’estrena de la proposta, una versió teatral de la novel·la homònima en la qual Primo Levi va narrar els deu mesos que va sobreviure en un camp de concentració nazi.

L’obra ‘Sexpiertos’, de la formació basca Tanttaka Teatroa, ha sigut reconeguda com a Espectacle Revelació. El teatre de Russafa va acollir al novembre l’estrena de la comèdia que tracta amb humor i sinceritat la manera tan diferent d’aproximar-se a la vida i al sexe quan es fa des d’una cadira de rodes.

El Millor Espectacle Familiar ha recaigut en ‘Grúmic, un conte de tardor’ de la formació balear La Fornal d’Espectacles i que oferix «una imaginativa explicació» a les estacions de l’any.

El Premi del Públic de Sala Russafa a la Millor coreografia o Moviment Escènic ha sigut per a la peça ‘Mare’ de la companyia valenciana Emergides, una proposta escènica que introduix la dansa com a reforç i contrapunt còmic, una trama que ja va rebre el V Premi de Dramatúrgia Russafa Escènica-Fundació SGAE el 2021.

‘5 Minuts’, dels valencians Alarcón&Cornelles, ha obtingut el guardó a Millor Text. La comèdia, de Jerónimo Cornelles, va passar per l’escenari de Russafa al maig per a proposar una mirada empàtica i amb tendresa de l’última etapa de la vida.

La música també ha tingut el seu espai en la programació de la sala, ja que el concert del valencià Pau Corea, celebrat al febrer per a presentar el seu primer disc, ha sigut escollit com a Millor Directe en Escena. El Premi a l’Espectador, que es dona als votants, ha recaigut en Concha Herrero, qui rebrà un abonament per a dues persones valorat en 800 euros per a gaudir gratuïtament de totes les estrenes de la programació familiar i adulta de la pròxima temporada.

A més d’aquest guardó, Sala Russafa atorga el Premi Escena, amb el qual reconeix la labor de persones que afavorixen el desenvolupament de les arts escèniques. Est ha sigut per als veterans crítics teatrals José Vicente Peiró i Nel Diago.

El director de Sala Russafa, Juan Carlos Garés, ha assenyalat que «cada vegada hi ha menys espai en els mitjans per a la crítica teatral, quan resulta imprescindible per a ajudar al fet que el públic s’acoste a les sales».