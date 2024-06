Eleccions d'Europa

Compartint el vot a les Eleccions al Parlament Europeu per a les candidatures progressistes i solidàries, cadascú dirà, però faig memòria del meu primer «viatge a Europa» des de l’Espanya franquista, a l’estiu del 1972, a treballar com solíem fer la nostra generació per a ajudar-nos a pagar els estudis. Va ser a Ginebra, on vivien més emigrants gallecs que nadius de la internacional vila. A la tornada, per la frontera ferroviària nocturna de Portbou, els guàrdies et registraven: «¿política, tabaco, libros?», i no sé si la paraula «porno».

D’uns anys més tard, acabant el segle XX, em venen al cap altres experiències personals de frontera, en dos aeroports: el de Xeremetievo a Moscou, on foren molt amables; i poc després, el «Kennedy» de Nova York, on una agent joveneta em mirava els segells del passaport (o siga, els russos), els assenyalà i digué «Ahà!». Ahà: tot ha canviat molt, però, fa encara uns mesos, passant en autobús des de Rijeka a Trieste, frontera de la Unió Europea, un jove asiàtic, veí del meu seient, va ser detingut i expulsat sense mirament.

Tal com va l’ambient bèl·lic en el nostre país de països -Europa, vull dir-, i amb tantes desigualtats i tan poca memòria, no cal ser massa llest per a comprendre que les fronteres imposades al continent són més subtils, començant per les comunicatives. No és obligat ser tremendista. De fet, tampoc no cal rebutjar l’opció de prendre’s amb humor l’Europa que tenim i la que volem: algunes candidatures presentades a les Eleccions s’anomenen el «Partit per a la recerca de rejoveniment mèdic convencional» d’Alemanya, «No votes per nosaltres» de Txèquia, «Partit del Pollastre Malvat» de Suècia, o «Partit del Gos de dos Cues» d’Hongria. Però per no donar més «veu» (en llatí, es diu vox), omet franquícies o xorrades humorístiques de les Espanyes.

No cal oblidar que Europa ha estat construïda també pels millors exiliats del nostre país, des de Joan Lluís Vives als treballadors emigrants anònims de la postguerra d’Espanya que anaven i tornaven per Portbou. Per això va de veres: votar per la ciutadania democràtica de cada dia, l’agenda verda, el model social europeu federal, de vivenda i sanitat, els drets personals i col·lectius, la pau, el desafiament ciutadà i democràtic de cada dia, i contra tota frontera per a la joventut d’ara mateix i de demà.