La 4ª edició de Via Escènica apropa el teatre a deu municipis valencians

La quarta edició de Via Escènica, que conta amb la col·laboració del SARC de la Diputació de València, pretén apropar les arts escèniques a diferents localitats i espais. Esta cita, que es va iniciar fa 14 anys en escenaris com cafeteries, botigues, galeries d'art o altres espais no convencionals del barri de Russafa, s'estén en esta edició a tota la província de Valencia. Així, deu municipis podran disfrutar de deu projectes per donar suport als creadors emergents i afavorir una nova oferta cultural. Concretament, el veïnat d’Alboraia, Aldaia, Almussafes, Alzira, Benifaió, Foios, Quart de Poblet, Rafelbunyol, Catarroja i Sollana podrà gaudir d'estes representacions.

A més, este projecte pretén incentivar la participació ciutadana a través dels Grups d'Observació. Així, cada municipi convida a un grup de membres de col·lectius municipals, que entraran en contacte amb la companyia emergent assignada al seu poble, on passarà almenys 15 dies de residència creativa durant el mes de juliol.

En les diferents sessions, coneixeran als artistes, els seus processos de treball i veuran com evolucionen les peces. A més, una selecció de 5 membres de cada municipi acudirà a Russafa Escènica - Festival de Tardor per a veure la resta de les peces integrades en el programa i triar dos més, que s'exhibiran en la seua localitat entre gener i juliol de 2025.

Russafa Escènica-Festival de Tardor

Per altra banda, i a través dels anomenats ‘Vivers’, les peces breus també conserven el seu protagonisme en aquesta cita i estenen el seu espai d'exhibició a tota la província.

Per al seu director artístic, Jerónimo Cornelles, “és un pas més en la dinamització de l'escena emergent, que estat sempre el nostre objectiu primordial”. Per a ell, aquest programa teixeix “una xarxa de programació intermunicipal, on els artistes emergents poden mostrar el seu talent fora de la capital. I portem als espectadors de la perifèria propostes menys convencionals de les que solen arribar-los”.

Com a propostes de ‘arts vives’, participen Equilibrium, de la Cia. Delio Island, acollida en residència creativa a Rafelbunyol; i V3.Globo, de Xplorateatro, acollida a Sollana. Com a proposta de dansa contemporània, la peça Nova ona, de Cia. Lucía Jaén i Paula Peña, farà estada a Foios; i la proposta entre dansa contemporània i text, Agua con sal y otras desdichas, de la Cia. Alba Navarro i Noelia Sánchez Gómez, gaudirà de la seva residència a Almussafes.

Se sumen a la programació dues propostes d'autoficció en clau d'humor: Yomiméconmigo o Ho’ponopono, de la Cia. Adrián Camacho, que acull Quart de Poblet; i Sequía, de Cia. Hacebuenohoy, acollida a Alzira.

Una comèdia romàntica, Fino qui, de Cia. Nokaut Teatre, tindrà la seva residència a Aldaia; i Ara que estic a punt d’estar més trist que mai, un text centrat en la recerca de la identitat, de la Cia. La Constant, residirà en el TAC de Catarroja.

Per a finalitzar, l'heterogeneïtat de les propostes de ‘Vivers’ es completa amb dues peces que se centren al treball amb objectes: Fast and Furius, de la Cia. Maria de Lapera, amb estada a Alboraia; i Objetuario, de la Cia. Ana Ulloa, que residirà a Benifaió.

“Són una mostra molt potent de com de diversa és l'escena emergent valenciana, amb un múscul creatiu fort i molta valentia a l'hora d'acostar-se a temes com ara la realitat biològica del cos, la comunitat queer, la solteria, la IA, els orígens o la memòria compartida”, explica el director artístic de Russafa Escènica – Festival de Tardor, qui emplaça al 2 de setembre per a conèixer la resta de la programació d’enguany.

Mentrestant, arranquen la posada en dempeus dels espectacles presentats, les experiències de mobilitat per als artistes participants i els processos de participació ciutadana que caracteritzen a Via Escènica.