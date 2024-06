Els Xicotets Cantors de València celebren el seu 60é aniversari amb un concert commemoratiu

Este dissabte 8 de juny se celebra el concert commemoratiu amb motiu del 60é aniversari dels Xicotets Cantors de València en el Palau de la Música de València. Esta coral està formada per uns 90 adolescentes d’entre 12 i 18 anys, que formen part de l’Escola Coral, que rep el mateix nom i que va ser fundada en l’any 1963 per Jesús Ribera Faig, qui la va dirigir durant més de 40 anys. La seua actual directora és Carmina Moreno Llabata.

L’any 2013, Els Xicotets Cantors de València van ser condecorats amb la Medalla d’Or de la ciutat en reconeixement a la seua llarga trajectòria i a la seua contribució a la formació musical de xiquets i adolescents en els valors de convivència i amistat, qualitats humanístiques que, al costat de l’entusiasme motivat per l’amor a la música, han tingut una notable incidència en el món coral valencià. Segons tots els experts, la música ajuda al desenvolupament humà i intel·lectual dels xiquets, per la qual cosa cantar en els Xicotets Cantors és una bona manera de vincular-se al món de la música d’un mode divertit per a ells.

Al llarg d’estos 60 anys de vida, els més de 3000 xiquets, xiquetes i adolescents que han passat pels Xicotets Cantors tenen en comú formar part d’una de les agrupacions corals més notables de València i de la resta del país, haver crescut musical i humanament en èpoques diferents, però en un mateix entorn i haver gaudit de concerts, convivències i viatges únics.

Durant estes sis dècades, esta Escola Coral ha aconseguit mantindre íntegres els principis baix els quals va ser fundada, però evolucionant prou per a romandre vital i atraient dins del panorama cultural valencià actual.

Actualment, molts antics xicotets cantors formen part dels millors cors d’adults de la ciutat. A més, més d’una vintena han fundat o dirigixen altres tantes corals valencianes, mentres que molts altres s’han convertit en prestigiosos cantants, instrumentistes o compositors.

Però els Xicotets Cantors de València no han sigut només llavorer de bons músics, sinó que també han vist nàixer a Alborada, Bardissa i Minicantores, les seues tres corals germanes xicotetes. Així, el que va començar sent un únic cor va acabar sent el que és hui dia, és a dir, una gran Escola Coral oberta a xiquets i xiquetes d’entre 5 i 18 anys d’edat que en este curs celebra els seus 60 anys de vida.

Cada cor assaja un dia a la setmana. Durant el curs han realitzat diversos concerts, entre els quals destaquen el ‘Concert de Bienvenida’, la ‘Festa de Nadales’ o el ‘Concert de Primavera’.

Premis

Des del Primer Premi Internacional de Cors Infantils en el Concurs Internacional de Música de Llangollen de 1970, fins a la Medalla de Plata en l’III Festival Internacional de Música Jove de Bratislava en 2011. L’any 2013, els Xicotets Cantors de València, van ser condecorats amb la Medalla d’Or de la Ciutat de València i la Distinció al Mèrit Cultural de la Generalitat Valenciana. Una condecoració que té per objecte recompensar els mèrits que s’han contret per treballs ostensibles en favor de la ciutat, contribuint notablement a rellançar la música coral en terres valencianes.

Paral·lelament organitzen altres activitats lúdiques, totes elles basades en valors com l’amistat o el respecte que inculquem als nostres cantors.

Entre elles, destaquen les convivències, les trobades musicals, els intercanvis corals o la gira de concerts que tots els estius donen els Xicotets Cantors viatjant per Europa.