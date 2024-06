El director mexicà Alonso Ruizpalacios, premi ‘Luna de València’ de Cinema Jove

El director mexicà Alonso Ruizpalacios rebrà el premi ‘Lluna de València’ en esta edició de Cinema Jove, que se celebra del 20 al 29 de juny. Ruizpalacios té una llarga trajectòria en el món audiovisual que avala este guardó, que, a més, li reconeix com un dels directors més arriscats, tant en l’àmbit formal com temàtic, del cinema llatinoamericà actual. Ell es va convertir en el primer del seu país a obtindre la llicenciatura en interpretació en la Royal Academy of Dramatic Art (RADA) de Londres. El mexicà es va iniciar en la direcció teatral amb l’obra que ha servit de base a la seua última pel·lícula, La cocina, d’Arnold Wesker. La seua adaptació, protagonitzada per Rooney Mara i Raúl Briones Carmona, va ser seleccionada en competició en l’última Berlinale.

La seua primera incursió al cinema va ser a través d’un curtmetratge en blanc i negre, Café paraíso (2008), que se centra en dos immigrants mexicans que treballen en una cafeteria interracial a Los Àngeles. Esta obra i El último canto del pájaro (2010) -protagonitzada per un malalt terminal que reconstruïx la seua vida abans de morir- van obtindre el premi Ariel a millor curtmetratge de ficció, al qual es van sumar altres reconeixements.

Ruizpalacios va debutar en llargmetratges amb Güeros (2014), que va ser reconegut en la Berlinale com a millor ‘opera prima’ i a Sant Sebastià com a millor pel·lícula en la secció Horizontes Latinos. A més, va rebre cinc premis Ariel. L’obra rendix tribut a la ‘nouvelle vague’ i està rodada en blanc i negre i en format 4:3.

La seua segona pel·lícula, Museo (2018), va estar protagonitzada per Gael García Bernal i va comptar amb l’actor xilé Alfredo Castro. L’obra s’inspira en el robatori de 150 peces d’art hispànic en el Museu d’Antropologia i Història de Mèxic, que va ocórrer el passat 24 de desembre de 1985. La ficció va ser guardonada amb el premi al millor guió en el Festival de Berlín.

El director mexicà va jugar amb els límits del documental i la ficció en el seu tercer llargmetratge Una película de policías, que analitza de primera mà la corrupció dins de la policia de Mèxic a través de les experiències de dos oficials. El projecte va ser premiat amb l’Oso de Plata a la contribució artística. Així, durant esta edició, el públic podrà gaudir de la projecció d’estos tres primers llargmetratges.Ruizpalacios també ha participat en diverses sèries de televisiócom ‘Outer Range’ o ‘Narcos: México’ .

Quatre estrenes

Esta 39ena edició comptarà amb quatre estrenes amb la presència dels seus directors, que conversaran amb el públic.

El primer d’ells serà L’àvia i el foraster, una comèdia dramàtica de Sergi Miralles. El 27 de juny, Cinema Jove estrenarà la producció valenciana Tú no eres yo, que suposa el debut en el llargmetratge de Marisa Crespo i Moisés Romera. Un dia després, i abans que arribe a la pantalla gran, serà el torn de Llobàs, una recreació contemporània del mite de l’home llop basada en la novel·la homònima de l’autor murcià Ginés Sánchez. Per part seua, el Teatre Principal de València acollirà eixe mateix dia la presentació d’Escanyapobres, segon llargmetratge d’Ibai Abad.

A més, el certamen també homenatjarà durant estos dies a l’actor alcoià Juli Mira, mort el mes de gener passat. Concretament, el 22 de juny en La Filmoteca, es recordarà la trajectòria d’este actor essencial en la història de l’audiovisual espanyol, acompanyat d’un col·loqui a càrrec de Vicent Tamarit, director, guionista i productor de cinema i televisió, en el qual participaran la seua filla Ariadna Mira, l’actor de doblatge Rafa Contreras, el productor Pep Ferrándiz i l’actriu Cristina Perales.