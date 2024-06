El Museu de les Ciències acull una mostra per conscienciar sobre l’ELA

«La meua vida ha sigut i és meravellosa. Com la de tot el món ha estat plena de moments bons i no tan bons, però hui dia puc donar les gràcies perquè tot el que he viscut m’ha fet valorar la vida amb majúscula». És la reflexió de Fran, un jove de 35 anys amb ELA, que tanca l’exposició fotogràfica «Fran Vivo Hacia AdELAnte» de Christian Lizandra en el Museu de les Ciències i que buscar servir d’inspiració als afectats d’esta malaltia a través d’este exemple de coratge i resilencia.

L’artista ha presentat l’exposició, a la qual no ha pogut assistir Fran, que anit va haver de ser ingressat en La Fe, però que l’ha seguida en directe retransmesa pels seus familiars. Christian Lizandra va perdre al seu pare per esta malaltia un juny de fa 13 anys i amb esta iniciativa vol transmetre «un impuls» als afectats perquè «encara que tingues una malaltia, pots seguir fent el que més t’agrada amb ferramentes bàsiques».

Amb esta mostra, que pot veure’s fins al 30 de juny, pretén visibilitzar que «no hi ha edats» per a esta malaltia a través de fotografies de xicotet i gran format, material audiovisual i mobiliari estructurades en tres espais.

La primera, ‘Fran viu’, presenta al protagonista i les aficions que tenia abans de la malaltia, mentres que en ‘ELA’ se centra en l’atenció i cures que rep . Per últim, ‘Vida’ il·lustra que «encara que tingues la malaltia, amb l’ajuda tècnica i humana necessària, pots fer el que més volies».

Durant la presentació, el pare del protagonista ha destacat que el resultat ha sigut «sorprenent» i lamenta que el seu fill, potser per l’emoció i tensió que sentia, finalment no haja pogut assistir: «Es així el dia a dia».