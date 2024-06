Tot a punt per a la XXIII Trobada de Muixerangues d’Algemesí

Demà dissabte tindrà lloc la XXIII Trobada de Muixerangues d’Algemesí, la diada degana del món muixeranguer i que ha servit de model per a la resta de trobades, aplecs i diades de les colles muixerangueres. Es tracta d’una de les cites destacades del calendari de les torres humanes valencianes, que compta amb gran acceptació de públic i que reuneix en el quilòmetre zero muixeranguer, colles de gran nivell tècnic, com són, a més de les dues culles locals (la Muixeranga d’Algemesí i la Nova Muixeranga d’Algemesí), la Muixeranga de la Marina Alta i els Castellers d’Esplugues (des del 2017 es convida una muixeranga i una colla castellera). L’edició d’enguany ve marcada per la polèmica, ja que l’Institut Valencià de Cultura ha decidit no donar suport a la Trobada, com s’havia fet des del 2017, quan la Conselleria de Cultura l’ocupava Vicent Marzà, tot i participar dues entitats que formen part del Patrimoni Immaterial de la Humanitat segons la UNESCO. No obstant això, la Diputació de València s’ha fet càrrec de les despeses que l’IVC no ha volgut assumir.

Polèmiques a banda, com és habitual, hi ha molta expectació per a veure l’evolució de les colles organitzadores de la Trobada, les dues d’Algemesí, ja que tots els anys volen oferir una mostra d’allò més destacat del repertori muixeranguer tradicional, amb torres de gran complexitat tècnica, i que, a tres mesos exactes de la gran cita de la Festa de la Mare de Déu de la Salut, pot ser que porten a plaça muixerangues de sis altures, com l’Alta de Sis o la Dolçaina, però també de cinc de gran vistositat, com la Morera o el Micalet. En aquest sentit, tant la Muixeranga com la Nova Muixeranga d’Algemesí han dut a terme uns assajos intensos i exigents amb l’objectiu d’oferir allò millor que unisca espectacle i tradició. Com en edicions anteriors, l’encarregada d’acompanyar musicalment les muixerangues serà l’Escola Musical de Tabal i Dolçaina. Com ve sent habitual en els darrers anys, la Nova Muixeranga ha programat per a la vesprada de divendres el Pilar de la Vespra, un pi doble caminat que mirarà de fer el recorregut emblemàtic des de la Capella de la Troballa fins a la plaça Major (quasi 300 metres).

Nova Muixeranga d'Algemesí. / Carmina Ribes

La tercera muixeranga participant és la colla de la Marina Alta (refundada en 2017 a partir de l’experiència de la Muixeranga de Pego), convidada per la Muixeranga d’Algemesí, que mirarà de fer una gran actuación amb figures de cinc pisos, com la Xopera i l’Alta de Cinc. Pel que s’ha vist als assajos i a les actuacions prèvies, els de la camisa verda han aconseguit reunir un bon nombre de persones, que fa ser optimistas en vista a complir aquests objectius. Els darrers mesos han demostrat a plaça un gran nivel tècnic, i que ara volen certificar en una plaça tan exigent com la plaça major d’Algemesí. La Muixeranga de la Marina Alta vesteix amb camisa verda, faixa negra i pantalons blancs.

Els Castellers d’Esplugues és una colla castellera fundada l’any 1994, coneguda com els Cargolins. Tot i que la seua millor actuació va arribar a fer castells de vuit, en l’actual temporada, han fet, sobretot, Castells de 7. No obstant això, de ben segur que voldran dur aterres valencianes una bona mostra de la tradición castellera, també declarada Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO. Venen convidats per la Nova Muixeranga d’Algemesí. Els Castellers d’Esplugues vesteixen amb camisa color blau elèctric, el color predominant a l’escut d’Esplugues.

En definitiva, una oportunitat òptima per veure torres humanes de tradicions diferents i semblants en el bressol de la muixeranga.