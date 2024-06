Esther estrena nova etapa cap al rock amb «La millor de les mentires»

La cantant valenciana Esther llançà ahir divendres «La millor de les mentires», un tema que s’estrena a totes les plataformes i que marca «un canvi d’etapa cap al pop-rock». El single tracta sobre l’autoengany i les relacions fugaces i compta amb un videoclip dirigit per Lucía Casañ i protagonitzat per la pròpia Esther i l’actor valencià Héctor Juezas.

Amb un sabor nostàlgic dels 2000 d’Avril Lavigne o Paramore, «La millor de les mentires» suposa un canvi d’etapa en la carrera de l’artista. «Un viratge emocional i estilístic a tots els nivells. El so de la jove cantautora es transforma amb tints pop-rockers de principis de mil·lenni: més potent, més enèrgic, alhora que fresc i actual», expliquen responsables de la producció.

La cançó ha sigut produïda, com ja és habitual a la trajectòria d’Esther, per Àlex Blat, des del segell Primavera d’Hivern, amb mescla i màster de Guillermo Sanz.

El canvi en l’estètica beu també d’aquelles estrelles adolescents amb què l’artista de Vinaròs va créixer. Així es veu tant al videoclip, com a la portada del single. El primer ha sigut dirigit per la jove directora de cine valenciana Lucía Casañ, de la mà d’Amberes Films, mentre que la portada que il·lustra el single és obra del fotògraf Raul Solves i de la il·lustradora i directora d’art Helga Ambak.

«La meua composició beu d’experiències personals i, per molt que canvie d’estil, això és marca pròpia. Volia parlar del tipus de relacions que veig a la meua generació i al meu entorn, relacions extremadament intenses i quasi impredictibles, que ocorren quan menys t’ho esperes i que et deixen seqüela, per a bé o per a mal», comenta l’artista en un comunicat.