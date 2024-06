La Federació de Folklore demana que la Generalitat declare el cant d’estil Bé Inmaterial

La Federació de Folklore de la Comunitat Valenciana ha sol·licitat a la direcció general de Patrimonide la Conselleria de Cultura declarar el cant d’estil o «cant valencià» com Ben Immaterial. La petició s’acull a la Llei de Patrimoni Cultural Valencià (LPCV) on s’especifica que «poden ser declarats d’interés cultural aquelles manifestacions culturals que siguen expressió de les tradicions del poble valencià en les seues manifestacions musicals i especialment aquelles que han sigut objecte de transmissió oral, les que mantenen i potencien l’ús del valencià en la Comunitat Valenciana».

El president de la federació, José Ramón Peinado, ha explicat que «la petició l’hem formalitzada a la Generalitat per considerar que eixe estil de manifestació musical valenciana corre perill de desaparició en moltes comarque, especialment en les de la província de València».

«Per a això està l’eina dels BIC -recorda-, per a protegir una tradició i evitar la seua desaparició. No volem que això succeïsca. Ens neguem a quedar-nos passius davant aquesta situació i, per això, hem fet aquest pas que, des de fa anys, diferents col·lectius demanen, així com institucions valencianes demanden com el Consell València de Cultura (CVC) o Lo Rat Penat».

Peinado espera que la direcció general de Patrimoni Cultural i el mateix conseller «siguen sensibles» a aquesta petició d’un col·lectiu com la federació, en el si de la qual hi ha més de 250 col·lectius de tota la Comunitat Valenciana. «La decisió ha sigut adoptada per unanimitat en la junta directiva. Ara demanarem suports d’institucions culturals i altres estaments», afirma.

Peinado se suma a les conclusions de l’informe del Consell de Cultura on plantegen «constituir una institució cultural els objectius de la qual siguen publicar una revista anual recollint estudis i treballs, fer exposicions a reconeguts cantadores i versadores de cant d’estil i crear un museu on es reculla la col·lecció d’objectes i materials de variada índole amb un arxiu, biblioteca i fonoteca dedicades al cant valencià»

El responsable de la federació ha recordat que des de fa 151 anys existeixen documents d’aquest tipus de música oral valenciana tenint vigència en les comarques de la Plana de Castelló, la Marina, l’Horta d’Alacant, Camp de Morvedre, el Camp de Llíria, part de La Serrania, l’Horta de València, la Foia de Bunyol, la Canal de Navarrés, les Riberes del Xúquer, la Valldigna, la Costanera de Ranes, l’Horta de Xàtiva, la Vall d’Albaida, l’Horta de Gandia, el Marquesat de Dénia, les Muntanyes d’Alcoi i el Comtat de Cocentaina».

Informes i avals

La federació demana que la conselleria sol·licite informes als estaments valencians com el CVC, la Reial Acadèmia de Cultura Valenciana, a l’Acadèmia de la Llengua Valenciana i a la Reial Acadèmia de Sant Carles, com a entitats de referència perquè determinen si avalen la petició de protegir el cant d’estil.

Finalment, Peinado agraeix a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies «la seua decisió d’incloure en un projecte finançat amb fons europeus Next Generation amb el nom de Xarxa d’Experiències Turístiques basades en la Tradició Rural (Retturn), que persegueix innovar i transformar el concepte de turisme rural generant noves experiències centrades a valorar tradicions rurals en perill d’extinció, la valoració del cant d’estil i les albades per contribuir a construir durant anys el patrimoni immaterial de molts pobles valencians, tal com va indicar la FVMP.