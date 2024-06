Una 'Marxa Eslava' per a acomiadar l'edició número XII de Bandes a Les Arts

A les 12:00 del migdia d'este diumenge, amb cerimoniosa puntualitat, sonarà a l'Auditori del Palau de les Arts l'Obertura Coriolano, op. 62 de Beethoven, interpretada pels músics de la Unió Musical Vallduxense amb el mestre Ángel Martínez a la batuta. L'obra marcarà l'nici del comiat de la present edició de Bandes a Les Arts, el cicle que acosta les societats musicals a l'emblemàtic auditori valencià.

Més tard, a l'horari vespertí de les 17:00 hores, la banda del Centre Instructiu Musical Alfafar serà l'última protagonista del circuit, amb el mateix mestre Martínez guiant la formació per un repertori que viatja des del classicisme del segle XIX fins a l’avantguarda del segle XX, de Beethoven a Xostakóvitx, passant per obres tan emblemàtiques com la Suite Espanyola d'Albéniz o la Marxa Eslava de Txaikovski.

Així, el circuit arribarà a un nou desenllaç després de sis concerts que formen part d'un projecte en que la FSMCV i Les Arts obrin les portes del coliseu operístic de la ciutat de València, en recitals oberts a tots els públics protagonitzats pel col·lectiu musical més important a la Comunitat Valenciana. Les entrades per a este últim concert es poden reservar en la web o recollir en la taquilla de Les Arts.

El passat mes de novembre es va reiniciar este cicle, que suma dotze edicions adaptant el repertori de les formacions escollides a la temàtica de la present temporada a Les Arts.

Hui s'acomiada un nou cicle de Bandes a Les Arts. / Miguel Ángel Calvo/FSMCV

Les agrupacions que volen participar presenten cada any un projecte en el qual es valora la qualitat de la proposta i la integració del repertori dins de la programació lírica de l'auditori, coincidint amb els compositors programats cada exercici. A més, es tenen en compte qüestions com l'interés musical del repertori complet, la innovació de la proposta i l'aportació de valors associats al col·lectiu de societats musicals.

La dinàmica es repeteix en cada edició: els diumenges fixats al calendari se celebra un programa doble amb recital al migdia i a la vesprada. En este cicle van passar per l'escenari de Les Arts la Societat Musical La Nova de Xàtiva i la Unió Musical Lira Borriolenca en gener. Abans, el cicle es va obrir al mes de novembre amb l'Associació Unió Musical Bocairent i la Unión Artística Musical de Montroi.

«Caminem a poc a poc cap al centenar d'actuacions a este magnífic escenari, en un projecte que per a nosaltres és fonamental, per l'escenari i perquè ens suposa entrar en la programació musical més potent del nostre territori. Al mateix temps, aportem un valor afegit a Les Arts, amb concerts de molta qualitat i una connexió imprescindible amb la nostra cultura», explica la presidenta de FSMCV, Daniela González.

A la tardor, el vent de les societats musicals continuarà sonant al compàs de la programació de Les Arts.