Notícies d’Elx (1804-1873)

Joan Castaño és un historiador incansable que s’estima l’Elx que el va veure nàixer. Doctor en història i llicenciat en ciències químiques -entre altres coses-, és el director del Museu de la Mare de Déu de l’Assumpció i és l’arxiver de la Basílica de Santa Maria i del Patronat de la Festa d’Elx. Em sembla, per tant -i ho dic des de la distància-, la persona que més bé i millor pot conéixer la història d’aquella emblemàtica ciutat del sud del País Valencià i que tant ha aportat a la nostra cultura, gràcies a la seua magnífica conservació de la Festa, una celebració que, com és ben sabut, és Patrimoni de la Humanitat i ha d’omplir de goig a tots els valencians que ens estimem la nostra cultura i la nostra llengua.

Per una altra banda, Castaño és també un estudiós de la Festa i, encara, un bon editor de textos històrics de la seua ciutat. Fa alguns anys va publicar la Colección de noticias antiguas y modernes pertenecientes a la villa de Elche (2020) i ara mateix acaba de traure a la llum el volum intitulat Noticias de Elche (1804-1873), de Josep Mª Ruiz de Lope i Pérez, que ha estat publicat per la Càtedra Pedro Ibarra – Universitat Miguel Hernàndez d’Elx. El llibre conté una interessant col·lecció d’anotacions de gran riquesa per a conéixer la vida quotidiana de la ciutat, quasi al llarg de tot el segle XIX. De fet, trasnsitar ara per les pàgines de Ruiz de Lope és presenciar en directe com era Elx i veure’l en primera persona: l’àmbit urbà, les novetats que impactaven la societat on es movia l’autor, les notícies que arribaven de lluny, la política local -o no-, etc., però també informacions més inusuals, com ara el costum de la corporació municipal, que el 1861 assenyala Ruiz que, donant “estrignina” als gossos que anaven solts pel carrer, va matar “sesenta y tres animales”. I afegeix l’autor: “cuya medida es tomada por el Ayuntamiento para evitar conflictos de mordeduras”. Coses d’un temps passat.

L’edició de Castaño, acurada i pulcra, posa a l’abast dels lectors del nostre temps la compilació de centenars de notícies referides a aquella ciutat: la part s’ha conservat al manuscrit que ara s’edita. Ruiz de Lope, home vinculat a l’ajuntament elxà per diferents vies, a més, va llegar un fons important -bibliogràfic i documental-, centrat en Elx. Home culte, va redactar articles per a la premsa del seu temps i participà en diferents iniciatives culturals de la seua localitat. I ens deixà aquestes notícies impagables.