Els insults de la Boua

Ahir tingué lloc, a la Universitat d’Alacant, la lectura d’una tesi doctoral per diversos conceptes extraordinària. Porta per títol «Els conversos valencians i la Inquisició. Textos i experiències vitals d’una minoria perseguida», ha sigut elaborada per Jacob Mompó Navarro i s’inscriu dins de la línia d’exhumació, estudi i edició de documentació valenciana antiga per a l’elaboració de biografies marginals que, anys enrere, engegà Vicent Josep Escartí; i que, en menys d’una dècada, ha aconseguit uns resultats tan fecunds com excel·lents.

La part central del treball està constituïda per l’anàlisi dels processos judicials que el tribunal de la Inquisició incoà contra una vintena de jueus conversos. En un moment, per cert –finals del segle XV i inicis del XVI–, en què l’assimilació d’aquella minoria per la societat cristiana ja estava pròxima. «Fins que el Sant Ofici entrà en escena i feu saltar pels aires la integració total del col·lectiu», ja que l’evità de forma tràgica, tal com assevera Mompó.

Injustícies i desgràcies al marge, allò interessant –des del punt de vista dels relats de vida– és que la documentació analitzada permet conéixer de primera mà el dia a dia d’aquells ciutadans anònims; i detectar-hi mostres no sols de la religiositat que practicaven, sinó també «d’amor, d’inquietuds culturals, d’amistats, de felicitat i de por. I, encara, d’enemistat, de ràbia, d’odi i de traïcions», d’intolerància, d’insults... De tot allò que, ens agrade o no, és habitual i quotidià.

Així, una de les biografies més eloqüents que recull la tesi és la de Tolsana Joan, una vídua d’avançada edat que, en atenció a qui havia estat el seu marit, Pere Bou, era popularment coneguda com «la Boua». En novembre de 1491 fou imputada per haver increpat la seua germana Beatriu per no respectar les tradicions jueves; i també, per injuriar-la tot dedicant-li els insults de «goia» i «trefa». Al respecte, Mompó explica que «goi» és la transliteració d’una paraula hebrea que s’utilitzava per a referir-se als pagans. Però... i «trefa»? Doncs, tenint en compte que, segons el diccionari de Martí Gadea, antigament el substantiu «trufa» era sinònim de burla o frau –i el verb «trufar» significava mentir, enganyar i inventar faules o falòries–, és ben probable que la Boua estiguera acusant la germana de ser més falsa que un xavo rovellat. n