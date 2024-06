La Generalitat i la Diputació de València col·laboren pel patrimoni en els municipis

La Diputació de València i la Generalitat reprenen la col·laboració per a emprendre de manera conjunta projectes de recuperació de patrimoni històric en els municipis de la província. La vicepresidenta primera i responsable de Cooperació Municipal, Natàlia Enguix, ha rebut en seu provincial a la directora general de Patrimoni Cultural del Consell, Pilar Tébar, qui ha qualificat la reunió com «una declaració d’intencions per a fer un pas al capdavant en la col·laboració entre les dos institucions en matèria de patrimoni».

Així, Enguix i Tébar avancen en la creació d’una comissió per a treballar conjuntament en projectes de recuperació del patrimoni a partir del pròxim any, tot i que deixen la porta oberta a que durant 2024 puguen sorgir iniciatives i propostes dels ajuntaments en les quals col·laboren les dos institucions.

En este sentit, la Diputació de València invertirà enguany 2,5 milions d’euros en projectes de recuperació del patrimoni històric en municipis de la província. Natàlia Enguix explica que «la intenció» és subvencionar projectes que compten amb els permisos necessaris i que puguen licitar-se durant 2024. Estos criteris són «més eficaços, ajudant els ajuntaments a executar les actuacions que sol·liciten i que els diners es queden en els municipis i no tornen a la diputació».

Agilitzar els permisos

Natàlia Enguix també ha traslladat a la representant autonòmica la necessitat que l’administració «siga més flexible i hi haja menys burocràcia, i sobretot necessitem la col·laboració de la Generalitat per a agilitzar l’autorització dels permisos que sol·liciten els ajuntaments per a realitzar estes intervencions en elements patrimonials, la major part d’ells béns d’interés cultural protegits».

Per part seua, Pilar Tébar assenyala que la col·laboració consistirà en «donar suport a les restauracions d’elements patrimonials que es troben en perill d’enderrocament o potenciar aquelles actuacions en espais singulars». Hi haurà dos milions d’euros per a finançar projectes de patrimoni civil i mig milió per a patrimoni eclesiàstic.