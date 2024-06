La Muixeranga de Xàtiva es troba a les portes de la seua sisena trobada

Les trobades han estat, al llarg de la seua trajectòria, un dels factors dinamitzadors del món muixeranguer, i per a la Muixeranga de Xàtiva sempre han sigut un pilar fonamental d'aquest fet. Per a nosaltres, resulta la millor manera d'exposar la feina feta als assajos, que a més a més ens serveix per a enfortir els lligams entre colles i involucrar a la ciutadania de Xàtiva.

Esdevenen un fet enriquidor no sols a escala interpersonal per als i les integrants de les colles, sinó que són un altaveu per a aquesta peça de la nostra cultura, que moltes vegades es veu vinculada a actes lligats a algun tipus de rerefons.

Com ja sabreu, una de les nostres figures més icòniques és la Figuereta, batejada per nosaltres com a Felipet. En moltes de les actuacions que realitzem a Xàtiva fem com a homenatge als maulets aquesta figura davant del monument que els commemora. És per aquest motiu, que aquest any ho hem decidit: no podia haver-hi altre lloc amb més simbologia per a celebrar la nostra trobada, que la Plaça Sant Francesc.

Amb l'experiència que tenim de les anteriors trobades, a les quals hem compartit plaça i feta germanor amb al voltant de 15 colles muixerangueres d'arreu del País Valencià, seguim fermament convençuts que les trobades haurien de ser un dia clau de celebració.

Ens complau cada any poder celebrar aquesta actuació amb gran significat per a nosaltres, que aquest any és una mica més especial si fos possible. Les colles que ens acompanyaran el pròxim dissabte 15 de juny són ben diverses; cadascuna mostrarà una manera diferent de participar del món muixeranguer.

La primera d'elles; una colla tradicional refundada l'any 1984, és la dels Negrets de l'Alcúdia, amb una indumentària molt característica composta per un trage ratllat poc habitual entre les colles en l'actualitat. També conserven trets històrics del seu folklore, com és un ball pantomímic i burlesc, que podrien mostrar en aquesta trobada.

La segona de les colles que rebrem és la Muixeranga de la Safor, que amb vint-i-dos anys de trajectòria, serà la més nombrosa de la nostra trobada. Com demostren les seues actuacions, tenen ben consolidades les figures de 5 alçades, i sabem que estan treballant de valent per continuar creixent dia rere dia. La seua vestimenta es caracteritza per camisa morada, pantaló blanc i faixa roja.

Finalment, però no menys important, compartirem de nou plaça amb la Muixeranga de Cullera. Colla nascuda l'any 2011, amb camisa roja, pantaló blanc i faixa negra, és la colla que considerem que porta un camí més paral·lel a nosaltres. Realitzant figures de 4 alçades, és l'agrupació amb la qual més trets i records recents compartim.

Una trobada porta molta feina darrere; no sols als assajos, sinó organitzativament també. Des de buscar les taules i cadires per al sopar, passant per la burocràcia imprescindible; fins al concurs de cartells, el qual ja s'ha convertit en tradició per a nosaltres.

Aquestes són algunes de les tasques que ens permeten apropar el fet muixeranguer a la població de la nostra ciutat. La redacció d'un llibret ens permet donar publicitat mútua als comerços locals, mentre que amb el concurs de cartells busquem la participació juvenil, col·laborant amb entitats com el Consell de la Joventut de Xàtiva.

Amb tota aquesta feina prèvia feta, volem continuar fent partícips els socarrats i les socarrades el dia de la nostra gran festa. Participar en les activitats muixerangueres no sols implica la construcció de torres humanes, sinó que el món muixeranguer s'enriqueix de moltes altres accions. La muixeranga no podria créixer sense les ferramentes que ens ajuden a mostrar tot el que hi ha darrere d'aquestes figures a aquelles persones que no poden acudir a les nostres actuacions o assajos.

És per això, que tenim preparat un concurs de fotografia al voltant d'aquest dia, al qual animem a qualsevol espectador o espectadora a participar.

En aquest article hem tractat de compartir i plasmar el que implica per a nosaltres realitzar i organitzar aquesta trobada, però les paraules es queden curtes per explicar el que realment viurem el pròxim dissabte 15 de juny a les 19 h a la Plaça Sant Francesc. Convidem a tots i totes a acudir a aquesta cita, en la qual potser trobeu alguna sorpresa que volem que descobriu per vosaltres mateixes.