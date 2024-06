El MuVim culmina la XVI edició de cinema intergeneracional amb animació japonesa

El MuVIM realitzarà este dilluns una sessió especial amb la projecció d’un dels films més rellevants del cinema d’animació japonés. Ho fa en el marc de la XVI edició del cicle de cinema i debat, «El MuVIM i les persones majors. En quin món vivim, quin món volem?». El cicle va començar l’11 de desembre i en ell s’han projectat pel·lícules com Ex Machina, Sorry we missed you, Gattaca, Her i Lars y una chica de verdad.

En esta sessió especial, el museu planteja un joc al públic, que podrà endevinar quina pel·lícula podrà vore dilluns amb pistes que revelarà a través de les xarxes socials durant tot el cap de setmana.

La última projecció serà a la Sala d'Actes del MuVIM, que obrirà les seues portes des de les 16:30 hores. L'entrada, com sempre, és gratuïta i l'aforament, limitat.

Bona acollida de públic

Amb una mitjana de 130 persones per sessió, en les projeccions anteriors s'han abordat els reptes que les persones tenen enfront del desenvolupament tecnològic i les seues conseqüències, com la soledat o la intel·ligència artificial. Participen diferents entitats culturals i socials de la ciutat de València.