Alzira, Unisocietat i el "Devallament"

La meua docència en Unisocietat (Universitat de València), a Alzira, fa un parell d'anys em va permetre conéixer un grup de gent gran, ben interessada en la literatura nostra i antiga. Aquest curs, em van demanar si podia tornar a donar-los classe, sobre literatura contemporània, i no els vaig poder dir que no. Sincerament, és un grup que pagava la pena fer l'esforç d'actualitzar els meus coneixements sobre el tema i exposar-los en aquell ambient on es detecta la voluntat per aprendre i gaudir del que s'aprén. Una sensació que de vegades no es té en altres classes, on els estudiants estan més pendents de l'examen que saber les coses pel plaer i la satisfacció de fer-ho.

Però, a més, aquest contacte m'ha fet conéixer també activitats que, d'entrada, passen lluny dels meus interessos. Com ara, gràcies a Eduardo Juan Redal, que m'ha fet arribar el volum Confraries i confrares: el sentit actual d'una confraria penitencial (Alzirs, 2024), del qual ha tingut cura ell mateix i el seu germà Enric. Un treball que mereix una clara lloança, perquè mostra com des de l'àmbit de les confraries de Setmana Santa, hi ha una voluntat per generar cultura escrita que es fonamenta en la religiositat i la devoció popular de la Confraria del Devallament de la Creu d'Alzira.

La Setmana Santa d'Alzira va ser declara fa ja molt de temps Festa d'interés turístic i cada any es celebra amb una voluntat de continuar amb les tradicions locals. La publicació d'un volum com el que ara comente, més enllà de recollir aportacions d'autors de mig món -des de Mèxic a Toledo, passat per Perú i la Rioja-, m'ha semblat interesant perquè s'ha focalitzat en un punt que mostra com aquelles confraries que varen nàixer en l'edat mitjana i varen créixer al llarg de l'edat moderna amb la voluntat d'ajudar i assistir els més desvalguts, actualment encara poden jugar un paper notori en aquella mateixa línia.

A nivell local, el mateix Eduardo Juan ho assenyala al seu article. També destacaria com Enric Juan s'endinsa en els rituals religiosos i les manifestacions populars de la pròpia Confraria del Devallament.

Ara com ara, si el volum de més de 250 pàgines crec que manifesta ben a les clares la voluntat de fer cultura religiosa des de l'àmbit d'una confraria local ben arrelada al poble, com la que tractem, pense que potser només li falta una major incardinació amb la llengua que aquell poble parla: el bell i vell valencià d'Alzira, que només és present en un parell d'escrits.