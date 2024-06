Fustem Duo actuen hui en el Museu de la Seda de València

La Confraria de San Jerónimo del Col·legi de l’Art Major de la Seda, en col·laboració amb l’Escola Superior de Música d’Alt Rendiment (Esmar) i el Ateneu Musical d’Ensenyament Banda Primitiva de Llíria, acull este matí el concert de Fustem Duo, integrat per María Ruiz (flauta) i Meritxell Quilis (oboé), en el Museu de la Seda de València.

És la tercera actuació del cicle «Los conciertos del huerto», una iniciativa amb caràcter benèfic i que destinarà la recaptació en aquesta ocasió a Casa Caridad, després de fer-ho amb l’Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC) i la Casa Ronald McDonald a València en els dos primers concerts.

Les dues músiques brindaran el programa «Caminando con Mozart», en el qual interpretaran diverses peces de les obres «El rapto en el serrallo», «Las bodas de Fígaro», «Don Giovanni» i «La flauta mágica del genio de Salzburgo».

Les intèrprets, que han actuat en auditoris com el Palau de les Arts, Palau de la Música, ADDA o Auditori de Castelló i han col·laborat amb prestigiosos directors, van crear Fustem Duo amb la il·lusió de promoure i difondre la música composta per a aquesta formació i innovar amb les versions realitzades per a altres agrupacions, en un projecte que té com a objectiu donar a conéixer les facetes i potencial d’aquest conjunt.

Difondre música orquestral

Ruiz i Quilis, que estudien 3r i 4t del Grau Superior de Música en l’especialitat d’Interpretació, en l’Escola Superior de Música d’Alt Rendiment. Actuen a les 11:00 h, en un cicle els objectius del qual són oferir concerts, que compten amb el suport de la Diputació de València, per a difondre la música orquestral, simfònica i de cambra així com recitals de solistes; augmentar l’oferta musical de la ciutat de València amb propostes de qualitat, brindar la possibilitat d’actuar a joves talents en un espai privilegiat, i contribuir amb la recaptació de les entrades a secundar diverses institucions i causes benèfiques i socials.