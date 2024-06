Ganges i Delafé són els pròxims concerts de Sons al Botànic

No es fàcil que un cicle de concerts aplegue a complir una dècada, però Sons al Botànic al Jardí Botànic de la Universitat de València, està a punt d’aconseguir-ho, i això és un senyal de que el públic s’ha mantés fidel a aquesta proposta d’actuacions acústiques a l’aire lliure, que continua amb les mateixes ganes portant una oferta musical fresca i variada a l’arbreda central del Jardí.

I, com les últimes edicions, no perd la seua essència indie, però apostant per diferents estils, així com per la paritat en les actuacions i amb un equilibri en el catell entre artistes emergents i altres més consagrats, etre els quals hi ha apostes valencianes.

Concerts fins a l'octubre

Soleà Morente va ser la primera en actuar, en maig, i penjà el cartell de ‘complet’. A partir d’ara, el 14 de juny serà el torn de Ganges, fent una aposta per les propostes més actuals; Delafé (12 juliol), Renaldo & Clara (2 d’agost) i Neus Ferri (20 setembre). A l’octubre, tancaran el cicle Club del Río (18 d’octubre), amb un aire llatinoamericà.

Una vegada al mes, de maig a octubre i sempre en divendres i al capvespre, la combinació de vegetació, llum tènue i música en directe crea moments màgics i una experiència única, irrepetible i difícil d’oblidar.

Organitzat per Saltarinas i Andsons Produccions des de la primera edició, tots els concerts són al Jardí Botànic, comencen a les 21:30 h. El Jardí és un espai de conservació i està prohibit fumar en tot el recinte. Els preus de les entrades estan a la web.