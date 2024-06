"Més enllà dels murs": La memòria com a bandera

Títol: "Més enllà dels murs" Autora: Mercè Climent

Editorial: Sembra Llibres Nº de pàgines: 160 pàgines

ISBN: 978-84-10198-03-6 Preu: 12.50€

Deia Montserrat Roig que “si hi ha un acte d’amor, aquest és la memòria”. Eixe sembla el propòsit que ha impulsat a Mercè Climent a escriure Més enllà dels murs, el seu darrer llibre. La visita al camp de concentració per a dones de Ravensbrück arran d’un viatge d’intercanvi, li servirà a Olau, el seu protagonista, per a descobrir les condicions que patiren les seues recluses i la vida d’una d’elles, Virtudes Cuevas.

Originària de Sueca, com ell, va poder sobreviure al seu empresonament després de ser detinguda per la Gestapo quan col·laborava amb la Resistència Francesa. Prèviament, s’havia allistat al Cinqué Regiment durant la Guerra Civil espanyola, després de militar en les Joventuts Socialistes Unificades.

Acompanyat de Fazilet, la seua parella amfitriona a Berlín (que acabarà sent alguna cosa més), també aconseguirà desbloquejar el record de sa mare, qui havia faltat feia un temps, tot i que seguia sense poder assumir la seua absència.

Al llarg de la narració, Olau també haurà de batallar amb les diferències ideològiques que el separen de l’Hèctor i l’Adrià, els dos companys de classe amb qui més es relacionarà. Les seues actituds masclistes, homòfobes i gens respectuoses, xocaran fortament amb els valors i caràcter d’ell, allunyat dels tòpics associats a la masculinitat adolescent.

Al remat, ens trobem davant d’una novel·la juvenil que suposa una glopada d’aire fresc per a un temps en què, massa joves seduïts pel poder de les xarxes i els missatges fàcils, es deixen seduir per l’onada reaccionària que recorre el món. Una clara aposta per recordar aquells que ho van donar tot per deixar un món millor i que hui intenten ser esborrats de la Història pels qui pretenen que no es conega la seua lluita i compromís.