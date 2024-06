Novetats editorials d’estiu per a combinar amb l’ombrel·la

L’estiu de l'hemisferi nord començarà a les 22:51 hores del dijous 20 de juny, segons càlculs de l’Observatori Astronòmic Nacional. Va de Llibres! ha decidit avançar-se i preparar un llistat de novetats editorials perquè tots els públics puguen gaudir d’uns dels plaers que ens deixa aquesta època: la lectura sota una ombrel·la, a la platja o a la piscina. Per completar aquest pack, ací teniu algunes recomanacions tan imprescindibles com la crema solar.

‘Frankenstein, o el Prometeu modern’, Mary Shelley (Edicions Bromera)

L'editorial Bromera ha apostat encertadament per reeditar un dels clàssics de la literatura romàntica amb una traducció actualitzada de Carme Manuel. La història ja la coneixeu, Víctor Frankenstein somnia crear un ésser amb vida pròpia, i ho aconsegueix amb els seus experiments, però el resultat és una criatura deforme a la qual rebutja. Un clàssic per a submergir-se i respondre des de la tranquil·litat d'una tovallola estesa al següent dilema: qui és en realitat el monstre, la criatura deforme o el creador que l'abandona?

‘La terra i la paraula’, Juli Capilla (Edicions del Bullent)

Aquest dietari va ser un dels títols que millor acollida va tindre durant la celebració de la 4a Plaça del Llibre de Gandia el passat mes de maig. Amb motiu de la defunció d’un dels seus millors amics, fet que va capgirar-ho tot, Juli Capilla inicia un recorregut des de Pedralba per la memòria i la bellesa dels moments viscuts. Si la pausa que concedeix l’estiu és un bon moment per a la reflexió, millor és fer-la amb aquest llibre, travessat per política, l’homenatge als pares i la reivindicació del diàleg, a les teues mans.

‘El poema de la rosa als llavis’, Joan Salvat-Papasseit (Sembra Llibres)

Un clàssic que Sembra torna a posar en primera línia amb motiu del centenari de la mort de Joan Salvat-Papasseit. 'El poema de la rosa als llavis' és una obra mestra de consens, bella, profunda i moderna després d'un segle de la seua publicació. Marcat per les avantguardes i la transgressió enfront de la tradició literària de temàtica amorosa, el poemari reuneix trenta-un textos d'ànima experimentals en els quals caminar a través dels rituals, els festeigs, el goig i el culte a l'amor sense artificis morals.

‘El Big-Bang i altres pets’, Daisy Bird i Marianna Coppo (Andana Editorial)

I si la raó de la vida a l’univers no fora el Big-Bang sinó… el gran pet!? Aquest és el plantejament del documental sobre els moments més importants de la història que el pare Ratolí anima a veure als seus fills, els quals queden encantats front aquesta i moltes altres revelacions vinculades amb fuites de gas. Daisy Bird, convida als més menuts a no parar de riure mentre situen alguns dels esdeveniments històrics clau. El text, acompanyat de les acolorides il·lustracions de Marianna Coppo, fomenta la lectura en veu alta de tota la família per a gaudir de les vesprades estivals.