Editorials i nous autors se sumen a «Lletres Compartides»

«Lletres Compartides», el projecte literari que va nàixer en 2022, es renova pel seu tercer any de vida i canvia d’escriptors participants.

A més, una altra de les novetats és el suport que donaran les editorials a les activitats. Este programa té com a objectiu principal donar la màxima projecció pública als escriptors catalans, valencians, balears i de la Catalunya del Nord per apropar-los als lectors dels altres territoris que encara no els han llegit, per a consolidar un espai literari comú.

Per això, es programen activitats literàries en biblioteques, escoles, llibreries i festivals, i cadascuna de les sis entitats impulsores rebrà fins a quatre autors, de manera esglaonada entre els mesos de setembre i desembre.

En total, formen part del programa 31 autors que representen diferents estils i gèneres literaris —novel·la, poesia, literatura infantil i juvenil, narrativa breu, teatre...— i, per a donar-los a conéixer, l’AVL té al web nous recursos amb informació sobre el seu perfil biogràfic i literari.

De la Comunitat Valenciana participen: Manuel Baixauli, Enric Balaguer Pascual, Joan Benesiu, Núria Cadenes, Elvira Cambrils, Ivan Carbonell Iglesias, Fani Grande, Jovi Lozano-Seser, Gemma Miralles i Marta Moreno, i d’altres comunitats vindran Laura Agost, Joan Pons i Pep Puig per a donar a conéixer la seua obra a la Comunitat Valenciana. Els autors que formen part del programa i que enguany no realitzen visites a d’altres indrets ho faran al llarg de 2025.

Diferents blocs

Com en els anys anteriors, el programa està dividit en diferents blocs, pensats per a fomentar el coneixement i l’intercanvi d’autors dels diferents territoris. L’AVL explica que, d’una banda, es faran sessions informatives virtuals adreçades a mediadors del món literari per a conéixer els nous autors incorporats al programa i recollir les valoracions i suggeriments de cara a esta nova edició.

Estes sessions virtuals estan adreçades a personal de biblioteques, personal docent i programadors de festivals literaris.

Tanmateix, es «reforça el vincle entre els editors, els escriptors, les llibreries i la resta del sistema literari d’arreu dels territoris que formen part del programa», ja que na altra de les novetats d’esta tercera edició és l’adhesió al programa de l’Associació d’Editors en Llengua Catalana, l’Associació d’Editors del País Valencià i els Editors de les Illes Balears Associats. La seua participan és de «gran importància» per a les entitats impulsores.

Però el cor del projecte consistix, novament, en les visites d’alguns dels autors participants a altres territoris. A més, gràcies a la col·laboració de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana, es vol aprofundir en la relació entre autors visitants i locals.

Junt amb l’Acadèmia Valenciana de la Llenguam formen part de la iniciativala Institució de les Lletres Catalanes, la Fundació Mallorca Literària, l’Institut Menorquí d’Estudis, l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana, la Casa de la Generalitat de Catalunya a Perpinyà i l’Oficina Pública de la Llengua Catalana. La participació en el programa Lletres Compartides és biennal.

A més de Laura Agost, Joan Pons i Pep Puig, a la tardor també tenen activitats en diferents territoris Aina Fullana, Jovi Lozano, Cecília Navarro, Vicent Ferrer, Manuel Baixauli, Elisabet Riera, Núria Cadenes, Carles Dachs, Alba Dalmau, Elvira Cambrils, Elisenda Solsona i Ivan Carbonell.