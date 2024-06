El primer gran homenatge a Juli Mira serà en Cinema Jove

Amics, familiars i sector audiovisual es reuniran per a retre homenatge al desaparegut actor Juli Mira, clau en la història del cinema i la televisió d’Espanya i qui va faltar el passat mes de gener. En el marc de Cinema Jove i en la Filmoteca com espai triat, l’Acadèmia Valenciana de l’Audiovisual (AVAV) amb l’Institut Valencià de Cultura (IVC) i la col·laboració de l’Associació d’Actors i Actrius Professionals Valencians (AAPV), han organitzat un acte per a este dissabte a les 17:00 hores, junt amb el Col·lectiu de Professionals del Doblatge (CPD )i À Punt Mèdia.

A la gran pantalla, el públic recordarà a l’actor alcoià pels seus papers com els de "Gràcies per la propina" (1996), de Francesc Bellmunt; "L’illa de l’holandés" (2000), de Sigfrid Monleón; o "Ens veiem demà" (2009), de Xavier Berraondo, entre altres; mentre que en sèries va aparèixer en algunes com "Cartas de Sorolla" de Canal 9 —en la qual va interpretar a Vicente Blasco Ibáñez—; o en "Desenterrats", ja per a À Punt.

Però no només això, a més de papers protagonistes i secundaris en ficció, durant la seua trajectòria Mira també va actuar en diverses obres teatrals i va provar també el doblantge, pel que va experimentar en tots els camps de la interpretació Per això, entre els reconeixements destaquen el Premi d’Honor de l’Audiovisual Valencià que va repre en 2019.

També va rebre, l’any 2021, la distinció al Mèrit Cultural de la Generalitat Valenciana; i en 2022 l’Ajuntament d’Alcoi li va concedir el Premi 9 d’Octubre.

Per això, Teresa Cebrián, presidenta de la Acadèmia Valenciana de l’Audiovisual, constata que Juli Mira «ha sigut una inspiració per a generacions d’actors i cineastes. La seua habilitat per a donar vida a personatges complexos i el seu compromís amb la cultura valenciana són dignes d’un homenatge com este». «Estem emocionats de poder celebrar el seu llegat», apunta.

Col·loqui i projecció

Com a avançament, l’Acadèmia Valenciana de l’Audiovisual explica que durant l’homenatge està previst un col·loqui a càrrec de Vicent Tamarit, director, guionista i productor de cinema i TV; en el qual participaran la seua filla Ariadna Mira; l’actor de doblatge Rafa Contreras; el productor Pep Ferrandiz; i l’actriu Cristina Perales. L’objectiu és, a partir d’estes veus, que família, amistats i companys de professió recoden la trajectòria tant personal com professional d’esta figura tan rellevant de l’audiovisual valencià.

L’entorn de l’actor sempre ha destacat la seua prolífica trajectòria a base d’esforç, però també tanta qualitat interpretativa com humana. Algunes curiositats són que la seua afició per la interpretació li va arribar de menut, durant la seua etapa estudiantil, i es va iniciar sobre l’escenari de companyies de teatres locals, fins que li va arribar l’oportunitat de participar en la pel·lícula "La portentosa vida del pare Vicent".

Després de la conversa en l’acte, els assistents podran gaudir de la projecció de la pel·lícula "Héctor: el estigma del miedo", un drama rural de terror psicològic basada en fets realsi escrita i dirigida per Carlos Pérez Ferré. Una obra clau de la carrera de l’actor i coprotagonitzada per Ovidi Montllor, que també va compondre la banda junt amb Toni Soler.