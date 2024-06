El Feslloc celebra la seua majoria d’edat amb una vintena d’artistes

El Feslloc, el festival de música en valencià previst per als pròxims 11, 12 i 13 de juliol a Benlloc, a la Plana Alta, arriba a la majoria d’edat este 2024 i ho celebra amb les actuacions d’una vintena d’artistes.

La cita musical organitzada perl’Associació Cultural Feslloc amb Escola Valenciana i l’Ajuntament de Benlloc, contarà en la seua 18a edició amb les propostes de Xavi Sarrià, Sandra Monfort, Buhos, Julieta, Figa Flawas, Pep de la Tona, Colomet, Pep Gimeno ‘Botifarra’ i Palmer, entre altres.

El projecte, que ha ajudat al creixement i la consolidació de l’escena musical valenciana, celebra la majoria d’edat reivindicant el talent creatiu en valencià, en un context en què les instititucions han reduït el suport econòmic i la promoció d’estes propostes, apunten des de l’organització.

En total, 23 propostes musicals que acollirà l’escenari Ovidi, al poliesportiu de Benlloc. Com és de costum, la programació barreja projectes consolidats i formacions emergents amb 14 artistes i grups que mai abans han actuat al festival, per exemple Sa pena, Vaire, La Fulla, Ones, Lespurna i DJ Xibeka. També hi inclou propostes de Catalunya, Illes Balears i País Basc; és el cas de Fades i En Tol Sarmiento.

Tanmateix, com reflexa el manifest del festival, les dones tornen a tindre una gran presència, pràcticament el 50 % de la programació, amb Maio i DJ Trapella, entre d’altres, a més de les sessions d’experimentació musical en viu de DJ Xúquer, Karlos-K DJ, PD Comboi i DJ Xibeca.

Homenatges i referents

Del Feslloc 2024 destaca, igualment, el programa cultural i esportiu, amb activitats que reivindiquen els referents culturals propis, per exemple el poeta Vicent Andrés Estellés, la mestra Marifé Arroyo o la pilota valenciana, així com altres apegades a l’actualitat, com xarrades sobre les noves lleis d’educació i de memòria històrica.

Com en edicions anteriors, avancen que hi haurà Punt Violeta, per prevenir la violència masclista i LTBIfòbica, així com un espai reservat a ONG i associacions culturals. D’una altra banda, cal recordar que, novament, l’acampada està inclosa amb l’entrada. Són ters dies de música, cultura i esport en valencià.