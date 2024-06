Per Sant Joan, bacores (i muixerangues)

La nit del 23 de juny i coincidint amb el solstici d’estiu els pobles i ciutats del nostre territori celebren la Nit i Diada de Sant Joan. Una nit màgica i repleta de tradicions com mostren les dites populars. Una festa d’origen pagà, que l’Església Catòlica va fer coincidir amb la data de naixement de sant Joan Baptista i que s’ha convertit en una festa amb elements simbòlics: el foc (que tot ho purifica), els banys a mitjanit, els conjurs màgics, els balls.

Com hem dit, la festa es remunta molt abans del cristianisme. Es celebrava el solstici d’estiu, el dia més llarg de l’any: “La nit de Sant Joan, la més curta de l’any”, l’arribada del bon temps, el culte al sol.

Abans, com passà amb les falles, es cremaven tots els trastos vells, que s’amuntegaven i es feia una foguera. Es creia que les flames s’emportaven tots els mals esperits. També és la nit més allunyada de Nadal: “De Sant Joan a Nadal, mig any cabal”, per tant, el dimoni podia estar més a prop.

La festa coincideix amb el fi de les classes, amb el bon oratge: “Per Sant Joan arribat, la primavera ha passat”, i convida a eixir al carrer, les muixerangues en són un bon exemple, així aquest cap de setmana les trobareu per tot arreu.

El dissabte 22 la Jove Muixeranga de València, realitzarà un taller d'11 a 12 del matí al Festimaclet, el lloc perfecte si vols prendre el primer contacte amb el món muixeranguer.

Però la nit del diumenge 23 és la que acull més muixerangues. A la platja i passeig marítim de Cullera després d’una cercavila, s’aplegaran la muixeranga amfitriona acompanyada per La Carabassota i la Nova Miuxeranga d’Algemesí, en la II Nit de Sant Joan, que a banda d’actuar i fer les delícies de locals i turistes, realitzaran en acabar un sopar de germanor i la tradicional botada d’ones i és que ja ho diu el refrany: “Per Sant Joan el primer bany”, on es demanen desitjos: “Bany de Sant Joan, salut per a tot l’any”.

Xopera Muixeranga de Sueca. / Pau Viel

Sense eixir de la Ribera Baixa, al Perelló, tindrà lloc el II Intercanvi muixeranguer-casteller, organitzat per la colla de Sueca. És la primera vegada que una colla muixeranguera actua a aquesta població marítima, tampoc havien rebut mai una visita castellera. Els convidats, els Castellers de la Sagrada Família de Barcelona (SaFa), amb camisa verda, van començar a caminar l’any 2000, encara que es van estrenar al 2001.

En l’actualitat realitzen castells de fins a 8 alçades, que de segur no deixaran a ningú indiferent. L’actuació tindrà lloc al passeig marítim del Perelló a les 19 hores, precedida per una mostra de dansades tradicionals. La colla passarà tot el cap de setmana de convivència amb la Muixeranga de Sueca, que a banda d’aquesta actuació faran assajos conjunts i visites turístiques per la zona.

I si el dia 24 us trobeu al cap i casal, la Muixeranga d’Alginet actuarà a les 20 hores al Palau de Congressos, una bona manera d’acabar el diumenge.

I encara que no és aquest cap de setmana, però dins de les festes de les Fogueres d’Alacant (declarades d’Interés Turístic Internacional) tindrà lloc la 8a trobada de Muixerangues d’Alacant el dissabte 29 de juny a les 20 hores a la plaça del Port. La Muixeranga d’Alacant, que celebra enguany el seu 10é aniversari actuarà amb la Muixeranga de Segària i amb la Conlloga Muixeranga de Castelló.

Així que se’ns esperen uns dies replets de festes, tradicions, música popular i muixerangues. No vos ho podeu perdre, no hi ha millor manera de començar l’estiu.