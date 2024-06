Què hauria ocorregut, ens preguntem sovint, si aquell dia, en aquell instant, amb aquella persona, en lloc de creure’ns els seus arguments, haguérem dubtat; en lloc de girar cap a l’esquerra, haguérem entrat al carreró de la dreta? Què hauria sigut de nosaltres si haguérem alterat una sola paraula, un gest mínim, en la narrativa de la nostra existència passada?

El destí està fet d’un continu de tries i de descarts, i és evident que és impossible saber quins efectes haurien tingut les decisions que vam deixar anar. Perquè des que ens alcem fins que tornem al llit, des que comencem a tenir ús de raó fins que amollem l’últim sospir, recorrem el calendari elegint una de les múltiples opcions que la vida ens posa a l’abast. No som sabedors dels milers de milions de disjuntives que s’obrin davant de nosaltres i que ens pressionen per resoldre en una fracció de segon: quin vestit em pose? M’endinse en la hipoteca? Hi vaig o m’espere? En la majoria dels casos, no disposem de temps per parar-nos a reflexionar en la nostra resolució. I això és un regal dels déus: l’habilitat per no ser conscients que sempre, sempre, estem garbellant, escollint, excloent a tota velocitat, sense quasi alé per analitzar la situació. De vegades, però, convertida aquella decisió en un passat remot, som capaços de penedir-nos-en.

Fa uns dies, en un concurs de televisió, una de les participants es lamentava que si haguera sabut que havia de compartir el joc amb un autèntic mascle d’escullera que havia intentat humiliar-la, no hi hauria acudit. I jo pense en la quantitat de circumstàncies en què canviaríem de paréixer si haguérem pogut tornar enrere, si tinguérem segones oportunitats. Qui seria jo ara, on viuria, en quin ambient, amb quina salut... si haguera acceptat aquella faena o mirat abans de travessar el carrer. Perquè així és la navegació vital, temptejant, optant i, al remat, esforçant-nos per assumir, un darrere l’altre, els nostres veredictes i les seues conseqüències de la manera més valenta possible.

Si jo... és la teoria de les ocasions arraconades. Si jo... deu ser també la teoria de les vides diverses, de les vides perdudes i, per damunt de tot, de les vides viscudes.