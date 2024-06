El desencís del món

Mossén Pere Jacint Morlà (mort al voltant de 1656) fou un capellà beneficiat a la parròquia de Sant Martí de València que va ser un poeta prolífic i amb una gran fama. De quan els poetes eren famosos i se’ls aclamava en els certàmens religiosos de les parròquies o se’ls demanava que participassen, per animar la festa amb les seues ocurrències i el seu enginy. De quan els escriptors eren referents i podien ajudar a difondre ideologies o, si era el cas, a combatre les polítiques dolentes. Una nissaga que, a València, degué acabar amb el soterrar de Blasco Ibàñez.

Morlà devia ser vist com algú que cantava la realitat del seu temps -amb escenes divertides i eròtiques i tot-, el qual, malgrat que evidentment no s’oposava frontalment al poder, no s’estava de criticar-lo quan calia. Es burlava dels “nous rics” -els qui s’ennoblien a base de diners-, i feia versos contra aquell abús: “Entrí-me'n un cert dia per la Llonja/ i posí’m a parlar en Joan Taronja,/ i, anant los dos devers lo Consolat,/ viu que li deien tots Joan Taronjat./ Vaig-me'n a casa i diu-me una veïna:/ "Ja a Taronjat li diuen Tarongina”. D’altres vegades també criticava les modes: fumar tabac o l’embelliment personal dels homes, als quals acusava de ser efeminats, o, també, als notaris i als polítics -als quals no es va estar d’anomenar-los “lladres” quan robaven de l’erari públic.

Aquell segle XVII convuls, dominat per la moral catòlica de l’església reaccionària que descansava en un instrument tan pervers com la Inquisició -sempre vigilant, sempre amagada rere un veí, sempre alerta per defensar l’ortodòxia...- i amb tanta pobresa generalitzada, si exceptuem els grans nobles i els comerciants rics, no devia oferir una imatge massa amable del món que envoltava els homes com Morlà, que tenien una certa sensibilitat davant determinades coses. Per això, en uns dels seus versos afirma que “aquest món és una mescla:/ los bons van en los roïns,/ la veritat i mentira trobaràs en un bolic./ Si tot vem que es va acabant,/ no t'espantes de que hui/ no veges la bufalaga/ que en los altres temps has vist”. La bufalaga és una humil planta amb usos medicinals, però segurament Morlà usava aquell nom per parlar de la bufa. La mateixa que la llegenda -del tot impossible- diu que ja va criticar Eiximenis, en veure a sant Vicent seguit per milers de persones: “Frare Vicent, què fa la bufa”. La bufa valenciana, que ens perd.