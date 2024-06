FSMCV i Caixa Popular presenten el cicle de concerts ‘La música que ens uneix’

Caixa Popular i la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV) anuncien el llançament del cicle de concerts ‘La Música que ens Uneix’. Este projecte, emmarcat en el conveni de col·laboració entre ambdues entitats, busca visibilitzar i posar en valor el treball, compromís i dedicació de les persones majors que integren les societats musicals de la Comunitat Valenciana.

El projecte té com a objectiu ressaltar la singularitat d’este moviment artístic, educatiu i social, reconegut mundialment per la seva capacitat innata d’unir generacions a través de la música.

A través d’este cicle de concerts, FSMCV i Caixa Popular pretenen retre homenatge a les persones majors i destacar la seua contribució al teixit social i cultural valencià. La iniciativa inclou un programa de concerts que fomenta valors com la intergeneracionalitat, amb concerts en què participen tant bandes sènior com bandes integrades per gent jove, fomentant així la seua interrelació.

El cicle de concerts pretén servir com una plataforma per a destacar el valor de la música com a eina de benestar físic i emocional, especialment en la tercera edat. A més, busca fomentar el desenvolupament d’este col·lectiu, reconeixent el seu potencial per generar un major benestar social, promovent la inclusió i el respecte a la diversitat.

Així mateix, l’objectiu d’este projecte és fer patent com la música és un fil invisible que cus en el mateix pla a diferents generacions. Una societat musical és una prova d’això: un espai de música i diàleg on un adolescent pot seure amb el seu pare/mare i els seus avis a interpretar la mateixa melodia.

En definitiva, es tracta d'unes trobades úniques que encara no havien succeït tal com es donaran en este cicle. Un homenatge als nostres majors, donar-los visibilitat i la importància que mereixen com a referents per als més joves.

Este dijous, FSMCV i Caixa Popular han presentat el cicle ‘La música que ens uneix’. Un projecte amb l’objectiu de potenciar la intergeneracionalitat i la unió entre diferents generacions que potencien les societats musicals.

Esta iniciativa sorgeix a partir de l’aliança assolida entre ambdues entitats l’any passat, en la qual ambdues entitats confluïxen en la seua vocació de promoure, protegir i difondre la cultura i les tradicions valencianes, materialitzades per les societats musicals presents en la pràctica totalitat de municipis del nostre territori, enfortint així un projecte que naix de l’associacionisme i que enfonsa les seues arrels en la nostra societat.

“Gràcies a poder llançar ‘La música que ens uneix’ amb Caixa Popular, des de la FSMCV posem èmfasi en els valors que es transmeten de generació en generació. Els llaços intergeneracionals, el suport mutu i els valors compartits creen un entorn propici per formar-se no només com a músics sinó com a persones amb valors. A les Societats Musicals es crea una segona família i els nostres majors són un pilar fonamental per al creixement i desenvolupament dels nostres joves. Es generen relacions molt boniques i fructíferes, i amb este cicle de concerts es faran paleses”, ha afirmat Daniela González, presidenta de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana. Per la seua part, José Maties Díez, representant de Societats Musicals de Caixa Popular, afirma: “Caixa Popular s’enorgulleix de donar suport a este projecte que no només celebra la música sinó també el compromís i la dedicació dels nostres majors. Creiem fermament en el poder de la música per unir generacions i fomentar la cohesió social.”

Programació

Els concerts es realitzaran en un lloc emblemàtic, auditori o escenari a l’aire lliure icònic al municipi al qual pertanya l’agrupació. Cada concert podrà anar precedit d’un col·loqui amb músics a manera de xarrada/homenatge.

A més, es realitzarà un sopar perquè la trobada siga més distés i així també fomentar eixa unió entre generacions.

27/06 a les 19.30 h. Concert a Tavernes de la Valldigna (Auditori de la Societat Instructiva Unió Musical).

Banda Sènior SSMM: Societat Instructiva Unió Musical de Tavernes de la Valldigna.

Banda Juvenil SSMM: Societat Instructiva Unió Musical de Tavernes de la Valldigna.

29/06 a les 19.30 h. Concert a Sedaví (Sala Vicente Ruiz Monrabal de l’Agrupació Musical Santa Cecília).

Banda Sènior SSMM: Agrupació musical ‘Santa Cecília’ de Sedaví.

Banda Juvenil SSMM: Agrupació musical ‘Santa Cecília’ de Sedaví.

06/07 a les 19.00 h. Concert a Llíria (Teatre de la Llar de les Persones Majors).

Banda Sènior SSMM: Banda Musical U.D.P Llíria, Camp de Túria-Serranos.

Banda Juvenil SSMM: Societat Musical Santa Cecilia de Chelva.

07/07 a les 19.30 h. Concert a Castelló (Auditori Municipal Rex).

Banda Sènior SSMM: Societat Musical Lira Castellonera.

Banda Juvenil SSMM: Societat Musical Lira Castellonera.

13/07 a les 19.30 h. Concert a Torrent (Ubicació per determinar).

Banda Sènior SSMM: Unió Musical de Torrent.

Banda Juvenil SSMM: Banda Musical del Círculo Católico de Torrent.

27/10 a les 11.00 h. Concert a Burjassot (Auditori Casa de la Cultura).

Banda Sènior SSMM: Agrupació Musical ‘Los Silos’ de Burjassot.

Banda Juvenil SSMM: Agrupació Musical ‘Los Silos’ de Burjassot.