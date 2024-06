"Sense por", l'opinió d'Immaculada Cerdà

Diumenge passat, per només un euro, quan vosté comprava un exemplar del periòdic que té entre mans, li regalaven un llibre inclòs en la campanya «Llegir en valencià, sense por» de la Fundació Bromera per al foment de la Lectura. Onze relats escrits per les millors plomes del nostre país que contaran durant cinc setmanes, en dissabtes i diumenges, històries amb la por, i la superació d’esta por, com a eix temàtic. Pors que ens immobilitzen, pors que ens fan sentir vergonya de reconéixer, pors que crea la nostra ment i que ens fan presoners.

El Diccionari Normatiu Valencià té setanta-dos entrades que acaben amb el sufix -fòbia; des d’acrofòbia (aversió patològica als llocs elevats) a zoofòbia (aversió patològica als animals o a certs animals), passant per pors conegudes com la claustrofòbia (aversió patològica als llocs tancats caracteritzada per l'aparició d'una ansietat intensa) o més estranyes com la ripofòbia (temor obsessiu a la brutícia).

Encara en trobarem més, que el Diccionari no ha incorporat per ser fenòmens més recents, però sí que apareixen en el Portal Terminològic Valencià, com ara nomofòbia (por patològica a no tindre a l'abast el telèfon mòbil) o aporofòbia (aversió a la pobresa i als pobres) creada per Adela Cortina per recordar que la xenofòbia (l’aversió a l’estranger) només s’aplica a l’estranger pobre, a l’indefens.

Trastorns incapacitants que afecten la capacitat d’expressar-se, com ara, la lalofòbia, l’aversió patològica a parlar; l’onomatofòbia, l’aversió a sentir algunes paraules o la por a parlar en públic, la glossofòbia no són malalties amb gran preeminència, però la dificultat d’expressar un malestar mental, una aversió que ens fa vergonya reconéixer, sí que és un inconvenient que sovint s’expressa com un mal tràngol. Haver-ho de fer amb una altra llengua, haver de buscar paraules que et costen de trobar en el teu idioma i haver d’emprar les que el metge que t’ha de cuidar pot entendre és afegir sal a la ferida.

El dret a ser entés en valencià en la nostra terra no hauria de qüestionar-se en cap lloc, botiga, banc, comissaria o supermercat; però en un hospital, en un centre de salut, no és que siga un dret, és que és vital que ens puguen entendre, és la nostra salut la que està en joc.

Parlem sense por, llegim sense por i vivim sense por en valencià.