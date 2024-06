El divendres passat l’amic i company Santi Vallés Casanoves va defensar, a la Universitat de València, una tesi doctoral excel·lent, monumental i llargament esperada. Porta per títol «Política i periodisme en Adolf Pizcueta (1918-1923): llengua i construcció identitària al País Valencià», ha sigut dirigida pel professor Antoni Ferrando i, tant per l’argument com pel tractament que en fa l’autor, resulta evident que es convertirà en una obra de referència.

El tema li fou suggerit per Francesc Pérez Moragón, qui en 1985 ja afirmà que estudiar la vida i l’obra de Pizcueta –nascut en 1901 i mort en 1989– era un deute moral. Al seu torn, Vicent Simbor assegurà que l’homenot va ser un dels màxims responsables de les empreses culturals que es desenvoluparen en la Segona República. I, en 1991, Francesc de Paula Burguera remarcà la necessitat d’analitzar la immensa i silenciosa tasca que Pizcueta havia dut a terme al llarg de la seua vida, especialment durant el franquisme i la Transició.

D’aquesta manera, el treball de Vallés ve a cobrir un dels buits més eloqüents de la història cultural valenciana, en fer justícia a un personatge polifacètic que, més enllà de ser l’home de confiança d’Ignasi Villalonga a la Companyia de Tramvies i Ferrocarrils, exercí com a periodista, polític, editor i promotor cultural.

En aquest sentit, l’estudi se centra en l’etapa de formació: des de 1918 –l’any de finalització de la I Guerra Mundial i de la publicació de la Declaració Valencianista– fins a 1923 –el de la instauració de la dictadura de Primo de Rivera–, «el moment en què Pizcueta irromp en l’esfera pública i assumeix un protagonisme destacat».

Una època en què, amb a penes 20 anys, començà a acreditar una prodigiosa visió estratègica, una extraordinària capacitat d’influència i un notable pragmatisme. Tres qualitats que ja desitjaríem trobar en els polítics, periodistes i promotors culturals actuals.

Pizcueta fou un home d’esperit i perfil noucentistes que, des de ben jove, es convertí en el líder i referent de diverses generacions valencianistes. Una personalitat modèlica i de consens per a qui, de la mateixa manera que Nicolau-Primitiu Gómez-Serrano, Carles Salvador, Gaetà Huguet i Manuel Sanchis Guarner, «la política i la cultura eren dos aspectes indestriables de la mateixa acció». Estigueu atents a la propera publicació de Santi Vallés. n