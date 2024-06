El director de l’IVC proposa crear noves subvencions per a l’audiovisual

Promercat-València Film Market, el mercat especialitzat en la coproducció i dirigit al sector audiovisual valencià, està realitzant la seua quarta edició. Organitzat per l’Institut Valencià de Cultura (IVC), els actes i activitats s’estenen fins el dijous. Ahir, per exemple, fou el primer dia, i el matí es va tancar amb els ‘pitch’, la presentació que es fa per a vendre i buscar finançament per a projectes de ficció, tant llargmetratges com sèries en versió original en llengua cooficial.

Entre les novetats d’esta edició hi ha Acting, una nova plataforma que es presentarà hui perquè les productores valencianes connecten els seus càstings amb els actors i actrius valencians.

La secretària autonòmica de Cultura, Paula Añó, va assistir a la inauguració i va destacar el paper d'este esdeveniment «en la consolidació, dinamització i internacionalització del sector audiovisual valencià».

Com va assenyalar, l'objectiu fonamental de Promercat és que «les productores valencianes puguen obrir noves vies de negocis i tancar avantatjosos acords per a coproduir pel·lícules amb empreses productores, plataformes de continguts i cadenes televisives d'altres comunitats autònomes o de la Comunitat Valenciana». «A més, genera un espai de diàleg, debat i convivència en el qual puguen coincidir productores de tota Espanya que busquen o oferisquen projectes de coproducció».

En la inauguració de Promercat, la secretària autonòmica de Cultura va estar acompanyada pel director general de l’IVC, Álvaro López-Jamar; la directora adjunta de l’IVAM, Sonia Martínez; i la directora adjunta d’Audiovisuals i Cinematografia de l’IVC, María Fuster. També van assistir Alfred Costa,director general d’À Punt; i Carlos Madrid, director de Cinema Jove, entre altres.

El primer dia va estar dedicat al Promercat Autonòmic, i López-Jamar va moderar una de les taules. El director general de l’IVC va reiterar «la voluntat de diàleg de l’Institut Valencià de Cultura amb totes les associacions professionals que conformen el sector audiovisual, amb l'objectiu que puguem dissenyar entre tots noves línies d'ajudes fruit del consens i que s'ajusten a la situació econòmica i industrial de l'audiovisual valencià».

«Hem de ser capaços de trobar les fórmules necessàries per a simplificar i fer més accessible la tramitació de totes estes ajudes, així com perquè aquestes es convoquen en els terminis idonis per als sol·licitants», va dir. Per la seua part, María Fuster, va conduir un debat sobre el paper que han d'exercir les televisions públiques en la coproducció autonòmica.

Ficció, no ficció i animació

Hui, hi ha sessions de treball de Promercat Estatal, dedicat a les produccions audiovisuals que busquen la coproducció en l’àmbit estatal de pel·lícules; i també es faran sessions de treball de Promercat Distribució i Vendes, dirigit a llargmetratges valencians de ficció i d’animació que busquen una distribució.

El guionista Sixto X. García parlarà de la sostenibilitat al sector i hi haurà un debat sobre les obligacions i oportunitats que implica la inversió en produccions en llengües cooficials. Intervenen Ignacio Corrales, director general de Buendía Estudios; José Pastor, director de Cinema i Ficció d'RTVE; i Gemma Vidal, productora executiva d'Atresmedia Cinema, moderats per Rafa Molés, productor de Suica Films.

Demà, per a concloure, es parlarà de protocols de bones pràctiques en els rodatges; i autores, autors i productores valencians podran presentar els seus projectes per a buscar socis, en sessions ‘one to one’. L’Institut Valencià d’Art Modern (IVAM) és coorganitzador del mercat, que compta tambe amb la col·laboració de Cinema Jove i À Punt. Entre els participants d’enguany en Promercat hi ha els directors de diferents festivals de cineme, a més de productores.