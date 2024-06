Espinosa eleva la ceràmica a escultura d’excel·lència

L’obra de Vicente Espinosa Carpio (Alfara del Patriarca, 1948) , que es mostra al Museu Nacional de Ceràmica i Arts Sumptuàries ‘González Martí’conjumina la tradició i la modernitat en aquesta proposta expositiva a través d’un conjunt de 54 obres. El treball d’aquest artista ceramista aporta una visió evocadora de les arrels de València i de la seua tradició.

En aquesta exposició es presenten obres inèdites d’inspiració tradicional, destacant la interpretació personal que l’artista ha realitzat de la Carrossa de les Nimfes dels marquesos de Dosaigües, treball que s’exposa per primera vegada al públic.

Composició mixta / Levante-EMV

Espinosa Carpio és un referent de la ceràmica artística a Espanya el treball de la qual s’ha desenvolupat en la seua terra natal. València ha sigut la seua font d’inspiració al llarg de la seua trajectòria plasmant-la en fang i investigant i reinterpretant les seues tradicions. En 2020 va rebre la Medalla d’Or per la seua trajectòria professional artística, atorgada per Fòrum Europa.

En 2017 el Museu Nacional de Ceràmica i Arts Sumptuàries va realitzar una mostra retrospectiva de la seua obra i ara torna a obrir-li les portes per a donar a conéixer els seus últims treballs.

El Pintor / Levante-EMV

«Espinosa Carpio ens sorprén amb la seua obra sincera, pròxima i popular, evocadora de les arrels de València i de la tradició. En aquest cas, amb una selecció d’obres extraordinàries, entre les que destaca, amb tot mereixement, la intrepretació personal que ha realitzat de la Carrossa de les Nimfes dels marquesos de Dosaigües. És un treball titànic en què ha vessat tota la seua experiència com a escultor,com a modelador, com a moldista, com a ceramista coneixedor dels arcans d’aquest mil·lenari material tant pel que fa als seus elements materials com estructurals i en la seua decoració, resolta amb la seua mirada atenta als detalls, a les formes i al cromatisme real. Dic que és un treball titànic perquè sols amb tenacitat i una minuciosa dedicació de diversos anys ha pogut abastar el resultat que percebem»,explica Coll Conesa, Director del Museu.

Colors suaus, entonats i ajustats

«A la resta de les obres que apreciem a aquesta exposició denoten el seu gest pre cís, detallat, meticulós, de mà mestra en l’ofici del fang. Recobreix les seues ceràmiques amb colors suaus, entonats i ajustats que són fruit d’un pacient i sistemàtic estudi de la química dels òxids metàl·lics i del foc mesurat, pausat, controlat que sap aplicar», diu Coll Consesa.

Rosetón / levante-emv

«L’obra de Vicente Espinosa representa una narrativa d’allò quotidià, de la tradició, de l’esforç i del treball, de la ciutat viscuda, de les festes, dels ritus, cultes i creences que ens envolten i que han generat una forma de viure un esperit col·lectiu dels valencians, assentat durant segles. Sense considerar tot això, no seria possible l’univers que ens pre- senten les ceràmiques de Vicente Espinosa Carpio, artista de reconegut i lloat ofici que per això ja fou premi Nacional de Ceràmica i d’altres més al llarg de la seua carrera a certàmens de L’Alcora, Manises o València. L’aparença de proximitat i senzillesa que transmeten les seues creacions pot induir- nos a l’error d’assumir que són d’execució fàcil, res més lluny de la realitat, ja que requereixen d’una profunda reflexió prèvia que l’artista ha realitzat, no sols sobre el seu concepte, sinó també sobre la presa de deccisió dels aspectes formals, tècnics i cromàtics que la configuraran.

La mostra es podrà visitar a València fins al 15 de setembre de 2024.