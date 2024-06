A "muntó" de bones lliçons

En este món globalitzat pareix que apareixen més desgràcies que mai. El seu nombre és major del que desitjaríem, però no infinit. El problema és que les coneixem de seguida i se’ns n’acumula la informació. No obstant això, també la humanitat està farcida d’històries de superació i de gent que es desviu per fer el bé. N’hi ha tantes, que es podria utilitzar per a afirmar-ho la locució adverbial i preposició ‘a muntó’. Significa molt d’alguna cosa o tindre en abundància. Com escrivia Alfons Garcia l’altre dia, tinc la certesa que quedarà sempre gent bona disposta a estimar.

Si ens acostem al ‘muntó’ de relats que donen una bona lliçó, entenem amb major claredat que no hi ha quasi res que siga impossible. Suposa un alé d’optimisme i la teràpia saludable per a no mirar tant als qui no s’ho mereixen. Trobe que donem excessiu ressò als missatges integristes. Tot i que són escandalosos, paga la pena no parlar-ne. La millor oposició és el silenci als comentaris radicals.

Estos dies ens ha deixat José Luis Soler Vilar. Ha sigut un empresari amb una gran trajectòria altruista i solidària. Un gran exemple va donar-lo l’any 2014. Creà amb la seua dona Susana Lloret la “Fundació “Per Amor a l’Art”. Des d’ella rehabilitaren l’espai Bombas Gens i lluitaren contra les malalties rares i l’exclusió social d’infants i jóvens. Els diners fan diners, però a voltes aprofiten per a millorar la humanitat. Eixa és la bona lliçó que, entre el ‘muntó’ que n’hi ha de les que ens envolten, ha mostrat la il·lustre parella.

A casa, recentment, he tingut dos bones lliçons. Les meues filles m’han ensenyat que la constància i el desig superen entrebancs i fa possibles a ‘muntó’ d’accions boniques. Aitana, després d’uns anys escolars delicats, ha acabat l’ESO amb unes notes que tenen ‘a muntó’ d’excel·lents. A més, ha rebut un premi “excel·lència” per la seua implicació social i les bones qualificacions. Meritxell ha demostrat que l’amor ho pot tot. Ha organitzat un viatge rellamp ple de peripècies des de Canàries, on ara viu. L’objectiu era felicitar per sorpresa la germana i passar amb ella unes hores.

En definitiva, emprem ‘a muntó’. És molt nostre. Fem-ho sobretot per a enumerar les grans accions i els exemples lloables de les persones. Una bona lliçó és la que brilla sense posar-li llum.