La VIII Trobada de la Muixeranga d’Alacant tancarà les Fogueres de Sant Joan 2024

La Muixeranga d’Alacant i la Foguera Port d’Alacant celebraran demà, 29 de juny, la 8a Trobada de la Muixeranga d’Alacant. La Conlloga Muixeranga de Castelló i la Muixeranga de Segària acompanyaran la colla amfitriona en un dels actes principals de celebració del desé aniversari de la Muixeranga d’Alacant. Aquesta trobada és possible gràcies a la col·laboració de l’Autoritat Portuària d’Alacant, la Federació Coordinadora de Muixerangues, l’Institut Valencià de Cultura, la Federació de Folklore d’Alacant, l’Ajuntament d’Alacant, la Federació de les Fogueres de Sant Joan i la Regidoria de Cultura d’Alacant.

Les muixerangues tornen a ser protagonistes enguany de les Fogueres de Sant Joan. En primer lloc, dins la II Mostra de Folklore Alacantí, que va tindre lloc el passat diumenge i en la qual va participar la colla de la ciutat. En segon lloc, amb la celebració de la 8a trobada de la Muixeranga d’Alacant. L’aplec tancarà el cicle “Fogueres Culturals 2024” i se celebrarà dissabte 29 de juny a les 20.00 hores.

La VIII Trobada de la Muixeranga d’Alacant

Després de dos anys celebrant-se a Mutxamel (l’Alacantí), el municipi on assaja i es troba actualment la seu de la colla alacantina, enguany l’escenari escollit per a acollir la trobada és la plaça del Port d’Alacant, als peus del Benacantil i ben a prop de la mar, i on també planta la Foguera del Port, qui coorganitza aquesta actuació.

Entre les novetats d’aquesta 8a Trobada, a més de la tornada a la ciutat d’Alacant i que es tornaran a fusionar el món de les Fogueres i el de les Muixerangues, es troba que la cita se celebrarà per primera vegada dissabte de vesprada. Facilitar l’assistència de públic, que les colles puguen gaudir més de la Trobada i fugir de les hores de major calor són algunes de les raons que han motivat aquest canvi.

L’actuació començarà amb la participació de la xicalla, oferint una exhibició de les figures a càrrec de les més joves de les colles. Tot seguit, se seguirà l’estructura tradicional de les trobades de Muixerangues, i s’obriran tres rondes en què cada colla mostrarà una figura destacada. Al final, i per a cloure la jornada, totes les colles participaran en una emocionant ronda conjunta de pilars de comiat, tancant la jornada amb un espectacle de cohesió i destresa.

Per continuar la festa, les colles participants celebraran un sopar de germanor, que comptarà amb tallers i entreteniment per a xicalla. Per últim, i per a tancar l’actuació, Macondo DJ amenitzarà la vetlada amb una sessió musical.

Pinet doble de la Muixeranga d'Alacant / Levante-EMV

Enguany, la Muixeranga d’Alacant compartirà plaça amb dues colles convidades més: la Conlloga Muixeranga de Castelló i la Muixeranga de Segària. La Muixeranga de Segària, fundada en 2021, vestida amb camisa roja bordeus i faixa i pantaló negre, i amb seu a Beniarbeig (la Marina Alta), participarà per primera vegada en la Trobada d’Alacant.

Pel que fa a la Conlloga Muixeranga de Castelló, fundada en 2013, vestida amb camisa groga, faixa roja i pantaló blanc, i amb seu a Castelló (la Plana Alta), es tracta d’una de les colles que més vegades ha participat en les trobades d’Alacant i que torna la visita, després que Alacant participara en la trobada de la Magdalena en 2023. A més, hi participarà la Colla Sant Antoni de dolçaines i tabalets, que acompanyarà una vegada més la Muixeranga d’Alacant, i la colla la Taranina d’Agost, posant la nota musical a l’actuació.

La Muixeranga d’Alacant encara aquesta VIII Trobada amb especial il·lusió per tornar a celebrar el seu dia gran al centre d’Alacant i, de nou, dins de la programació de Fogueres. Però, sobretot, perquè tractar-se la trobada d’un dels actes de celebració del desé aniversari de la colla. Després d’estrenar-se a les places en octubre de 2014, la Muixeranga d’Alacant arriba aquesta fita en plena forma i totalment recuperada de la pandèmia.