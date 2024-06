Fatxes, mansos i polèmics

Al món hi ha gent mansa, que agraden als polítics, especialment els més fatxes, perquè obedeixen i callen, mentre ells van fent. Enfront hi som els ciutadans polèmics, que ho critiquem tot, l’autoritat inclosa. L’amic Vicent San Ramon i jo gaudim amb els debats i, tal com està el pati, hem pensat dir la nostra, per si és d’utilitat.

Creiem que hi ha problemes terminològics en el llenguatge socio-polític, que caldrà aclarir ja, perquè la gent es confon. Per exemple, els conceptes de nació, nacionalitat, nacionalisme... que, incorrectament cadascú empra com vol, quan la regla és que cada concepte ha de tenir el seu terme, amb valor universal. Posem per cas l’exèrcit franquista, rebel·lat contra la República, que sovint l’han anomenat ejército nacional. Aleshores, els partits bascos i catalans fidels al govern de la República, què eren? Precisar la terminologia és peremptori, ara que el nacionalisme defineix els conflictes en dansa i que les seues solucions, han de ser nacionalistes, o no seran solucions... A l’estat espanyol, la Constitució té el terme nacionalitat, aplicat a algunes comunitats històriques, terme posat en qüestió per la dreta i per alguns jutges i per això aquests conflictes semblen de difícil solució. Per tot arreu del món passa el mateix, per exemple a les nacions de Palestina, Ucraïna, i el Sahara, els estats imperialistes i agressors de Rússia, Israel i Marroc no respecten el dret internacional, ni les resolucions de l’ONU, ni que els agredits siguen nacions, de les quals els imperialistes volen prendre territoris que no són seus.

Un altre tema polèmic és el de la divisió dels poders legislatiu, executiu i judicial a Espanya. El legislatiu i l’executiu són el resultat de la voluntat del poble, mitjançant les eleccions democràtiques i ambdós poders són controlats pel judicial. Però, San Ramon es pregunta: qui elegeix els jutges i qui els controla?

Finalment, denunciem el repugnant espectacle del president del Parlament balear (Vox) impedint agressivament que s’expressen els partits en defensa d’unes dones assasinades pels franquistes (ses roges des Molinar). Així mateix, denunciem l’actuació de l’ajuntament de Palma (PP) prohibint que a les biblioteques hi hagen llibres sobre aquelles dones assassinades, malgrat la llei de Memòria Democràtica. La presidenta Prohens diu amb la boca més petita que no està d’acord amb el que ha fet Vox, però, com no va més enllà, és potser està d’acord?