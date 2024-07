El qüestionari editorial a Enric Estrela

Podries donar una pista sobre el llibre que estàs editant ara mateix?

Dos propostes poètiques d’Estellés, en castellà i en valencià.

Una autora o autor al qual t’hauria agradat editar:

L’escriptor i editor suecà Josep Palàcios és un repte pendent. Edità el seu primer llibre al Magnànim, el 1959: Les quatre estacions.

Llibre del qual estàs orgullós/a d’haver editat:

Els quatre volums de l’obra completa de l’assagista Josep Iborra, gran part d’ella inèdita fins ara i que són una qualitat literària inqüestionable.

Quin gènere treballes?

Assaig i textos literaris d’autors antics i clàssics contemporanis valencians, fonamentalment, Alguns volums abracen obres completes o són antologies.

Defineix la teua editorial en una frase:

Llibres com tu.

L’edició per a la Institució Alfons el Magnànim és?

Un altaveu per a divulgar idees i promoure valors; una eina per a fomentar la imaginació i l’esperit crític, per a potenciar la veu d’autores i autors joves en el nostre cas, també.