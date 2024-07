València acollirà el 27é Congrés Internacional de Música de Vent

De l'11 al 15 de juliol de 2024, el Conservatori Superior de Música Joaquín Rodrigo de València serà l'escenari del 27é Congrés Internacional de Música de Vent. Este esdeveniment, organitzat per la Internationale Gesellschaft zur Erforschung und Förderung der Blasmusik (IGEB), celebra el seu 50é aniversari i promet ser un punt de trobada per a investigadors, compositors i professorat de música de tot el món.

IGEB, una entitat amb arrels americanes i una trajectòria de mig segle, es dedica a la investigació i promoció de la música amb instruments de vent. Actualment, està representada per conservatoris i universitats de música de tot el món i compta amb la presidència de Damien Sagrillo, professor de la Universitat de Luxemburg.

L'última edició d'este congrés va tindre lloc a Itàlia en 2022, l'any 2020 estava programat que se celebrara a València però, a causa de la pandèmia, es va posposar i finalment la ciutat serà l'amfitriona d'esta cita este mes de juliol.

La Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV) ha mantingut una estreta relació amb IGEB des de les seues participacions en el Midwest Clinic Music Conference de Chicago, un dels esdeveniments més importants del món en bandes i orquestres.

El vicepresident de IGEB, Richard Scott Cohen, va realitzar la primera tesi doctoral sobre les Societats Musicals Valencianes i ha sigut el major ambaixador del moviment bandístic en l'àmbit internacional. Tot això ha enfortit els llaços entre la FSMCV i el IGEB.

El congrés d'enguany comptarà amb 70 comunicacions sobre diferents temàtiques relacionades amb la música de vent, presentades per professorat de conservatoris i universitats de tot el món.

S'espera una assistència diària de més de 100 persones, la qual cosa reforça l'envergadura i rellevància de l'esdeveniment. Gràcies a un conveni amb el Conservatori Superior de Música de València, el professorat d'esta institució podrà assistir al congrés, igual que els directors i professorat de les Societats Musicals de la FSMCV.

El dijous 11 de juliol, el congrés començarà amb una taula inaugural i un concert en el Conservatori Superior de Música de València. En la taula inaugural participaran la directora de l'Institut Superior d'Ensenyaments Artístics (ISEACV), la directora del Conservatori Superior de Música Joaquín Rodrigo de València, la presidenta de la FSMCV i el president de IGEB.

El Quartet de Clarinets Vert oferirà un concert després de la inauguració oficial. A més, eixe mateix dia s'inaugurarà una exposició d'editorials valencianes especialitzades en música de cambra per a instruments de vent i composició per a banda. Una exposició de partitures, que mostrarà un catàleg d'obres de música de cambra per a instruments de vent i també per a bandes. Este esdeveniment serà una oportunitat única per a conéixer les publicacions més recents i rellevants en este camp.

El dissabte 13 de juliol, els assistents podran gaudir d'una jornada de convivència amb una societat musical valenciana, que inclourà una taula redona amb compositors valencians. Esta activitat destacarà la importància de la interacció i l'intercanvi d'idees entre músics i compositors.

El congrés culminarà el dilluns 15 de juliol amb un concert de clausura a càrrec de la Jove Banda Simfònica de la FSMCV, que posarà tancarà este esdeveniment internacional. La FSMCV ha exercit un paper fonamental en l'organització del congrés, coordinant les comunicacions i la invitació als participants, així com col·laborant en els concerts d'obertura i clausura.

"Per a la FSMCV és un honor participar en l'organització d'este congrés que portarà a la ciutat de València el millor en l'àmbit internacional de la investigació sobre instruments de vent i bandes de música.", indica el vicepresident Educatiu de la FSMCV, Remigi Morant.

Celebrant mig segle d'història, IGEB continua la seua missió d'investigar i promoure la música de vent, oferint una plataforma per a l'intercanvi acadèmic i artístic. La col·laboració entre IGEB , l'Institut Superior d'Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana, el Conservatori Superior de Música de València i la FSMCV reafirma la posició de València com un referent en la música de vent en l'àmbit mundial.