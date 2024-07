Des de la profunditat de l’oceà al silenci còsmic: lectures envolupants per a les vacances escolars

Dues setmanes ja sense classes i els xiquets i xiquetes no tenen al seu horitzó més que les vacances d’estiu. Si els adults gaudim durant aquesta època del plaer de la lectura a la platja o piscina, per què no han de fer-ho també els xiquets? Ací vos deixem algunes propostes d’editorials valencianes que captivaran a tots els menuts, des de Primària a Batxillerat.

1. ‘La recerca de la medusa gegant de l'Àrtic. Quina màgia ocultaran les profunditats?’, de Chloe Savage (Andana Editorial)

‘La recerca de la medusa gegant de l’Àrtic’ conjuga el misteri i curiositat de l’oceà amb la perseverança, la resistència i l’autoconfiança. Aquesta història encapçalada per la Dra. Morley, fascinada tota la seua vida per una criatura llegendaria que ningú ha vist mai, inspirarà els somnis dels joves exploradors i científiques de la casa.

2. ‘La tempesta de Sant Joan’, d’Oscar Mora (Llibres de la Drassana)

Continuem arrelats a la sorra marinera. ‘La tempesta de Sant Joan’ va ser un dels llibres més venuts de la darrera Plaça del Llibre d’Alacant. Aquesta novel·la que signa Oscar Mora situarà als lectors juvenils a Dénia, on una boira caiguda precedirà el despertar d’una força amagada sota el Montgó durant mil anys. Un vell rocker, una actriu alemanya lligada a una serp i els versos de John Dos Passos. Quants elements d’impacte són necessaris per a enganxar a qualsevol? Aquest llibre els té tots.

3. Revista Pantera 13: Gràcies, planeta terra’ (Savanna Books)

Una manera de consolidar un hàbit de lectura periòdic pot ser l’atractiu de les revistes, publicacions amb continguts concrets i vocació de col·leccionables. Savanna Books publica ‘Pantera’ des de 2018, una revista acollidora adreçada a xiquets i xiquetes d’entre 8 i 12 que situa en el seu centre la preservació del medi ambient i el fet de llegir en família. Acaben de publicar ‘Gràcies, planeta terra’, el seu número 13. Aprofiteu!

4. ‘A la una andaba la mula’, de Francisco Arroyo, il·lustracions de Peregrini (Alalimón creaciones)

Ens resistim a deixar de parlar de lectura en veu alta. ‘A la una andaba la mula’ és el viatge de Francisco Arroyo a la seua infància sense televisió i carrers de poble plens de pols. D’aquesta travessia pel temps, l’escriptor tornarà amb un grapat de cançons, copletes, endevinalles, dites… Lectura en família per a recuperar les tradicions més nostres amenitzada per les il·lustracions de Peregrini. Una joieta com a les que ens té acostumades l’editorial ‘Alalimón Creaciones’.

5. ‘Insurgents’, de Mariló Àlvarez Sanchis (Bromera Edicions)

Ciència-ficció per al temps lliure. Mariló Àlvarez proposa reflexionar al voltant dels valors fonamentals i la llibertat en un món que governat per la manipulació des d’una colònia lunar anomenada Admunsen. Alice Dixie i els seus amics han d’explicar als ciutadans de la Terra la veritat sobre Programa Èxode, un projecte per a salvar a la humanitat després d’una Guerra Mundial amb actuacions èticament qüestionables.

