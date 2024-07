Amb la La fràgil memòria, Josep Lozano retorna a la novel·la. I ho fa donant veu a dues dones que viuen la guerra civil espanyola a partir de posicions oposades. A través d’una estructura molt senzilla, dos monòlegs en forma de diari, veiem el testimoni de la dona perdedora, oprimida, vídua, republicana; i el de la vencedora, fadrina, de dretes, que sempre ha tingut bona vida. La veu de Lliber, la perdedora, moltes vegades està condicionada per la por: “Segur que tinc fitxa de mala conducta, de ser persona perillosa. Tinc molta por pel que podrien fer-me. Una por que a voltes m’acoquina, m’acorrala, m’espanta.” L’altra, Regina Barona, vencedora, sempre ho ha tingut tot més fàcil: “La meua família és la principal o de les principals del poble, de les que sempre hem estat respectades: d’eixes que habiten el món i passen la vida com un bé de Déu”. Lozano no condemna aquesta segona dona, perquè comprén les seues raons.

Elles conten la seua experiència en un espai molt concret, la Ribera del Xúquer, i en un temps molt convuls, la guerra i, sobretot, la postguerra. En la llengua que utilitzen els personatges ja es veu la manera de viure, de pensar i de parlar. Lozano situa la novel·la a Aljanet, però empra tota la toponímia local, d’Alginet, la del terme i la de la comarca i fa un minuciós treball lingüístic aportant moltíssimes expressions de la parla, tot un ventall de frases fetes i d’expressions, que constitueixen un homenatge a la parla de la Ribera. Lozano ho té molt clar: “En les èpoques difícils, moltes vegades la nostra cultura es redueix a les expressions, perquè tradueix una manera de viure, de pensar, de ser, de comportar-se.”

Autor: Josep Lozano

Editorial: Afers

Pàgines: 236

ISBN: 978-84-18618-86-4

Preu: 19

